Sapete chi sono i figli di Andrea Bocelli? Virginia, Matteo e Amos

I tre figli di Andrea Bocelli, che hanno anch’essi una carriera musicale, sembrano seguire le orme del padre. Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti con il padre in occasione di alcuni importanti eventi pubblici. Scoprite di più sui figli di Andrea Bocelli, oltre ad alcune curiosità sulla loro vita privata e sulle loro carriere!

Andrea Bocelli, un cantante italiano di fama mondiale, è un padre orgoglioso di tre figli: Amos, Matteo e Virginia. Amos, è il primo figlio di Andrea Bocelli, nato nel 1995 dal suo matrimonio con Enrica Cenzatti. Oggi ha 24 anni e, come suo padre, si è dedicato alla musica. Ha studiato pianoforte e canto al conservatorio di Firenze e ha partecipato a numerosi festival musicali in tutto il mondo. Matteo è nato nel 1997 dalla relazione di Bocelli con Veronica Berti.

Ha 22 anni e, come Amos, ha seguito le orme di suo padre, diventando un cantante e un produttore musicale. Ha anche partecipato a diversi festival musicali, tra cui un tour di successo in Sud America. Virginia, la figlia più piccola di Bocelli, è nata nel 2012 dal matrimonio con Veronica Berti. La coppia ha anche adottato un figlio, Leone, nel 2015. Virginia ha 8 anni e, come i suoi fratelli, si è appassionata alla musica. Andrea Bocelli è un padre orgoglioso dei suoi figli e li incoraggia a seguire le loro passioni. I suoi figli sono già diventati famosi a livello internazionale e ci aspettiamo che faranno grandi cose nel campo della musica.

Matteo Bocelli è nato l’8 ottobre 1992 (sotto il segno zodiacale della Bilancia) e ha studiato al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca con la sorella maggiore Virginia, anch’essa avviata alla carriera musicale. Il fratello minore Gianluca suona il pianoforte e canta. Matteo si è imposto all’attenzione del pubblico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2009 come componente del duo Morena con l’amico Fabio Tanzillo. A 13 anni ha partecipato anche a un altro concorso per giovani musicisti nel programma televisivo italiano “Ti Lascio Una Canzone”. Nello stesso anno, Matteo ha vinto il suo primo premio internazionale al China’s CCTV Spring Festival Show per la categoria Boys Singers.

Amos Bocelli e Matteo Bocelli sono fratelli e musicisti noti per la loro carriera nella musica classica. Amos è pianista, compositore, direttore d’orchestra e cantante, mentre suo fratello Matteo è cantautore e tenore di fama mondiale. I due sono nati a La Spezia, in Italia.

“Avevo un po’ paura ad andare di fronte alla famiglia reale a cantare. Lo considero davvero un onore, come un onore è stato vedere il Castello di Windsor. Ho visto anche il cavallo della regina, la mitica Emma, e tutti i cagnolini, i corgi e i terrier. Sono entrata nella casa delle bambole che fu regalata alla regina quando era piccolina: non una casetta, era grande più di due metri!”, ha dichiarato.