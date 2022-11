Sapete chi sono i fratelli di Alessandro Preziosi?

Scopriremo le storie dei fratelli Preziosi, Valerio e Olindo, che hanno seguito le orme del padre diventando avvocati.

L’attore Alessandro Preziosi è uno dei più popolari attori italiani di fiction televisiva. Innumerevoli sono i titoli al suo attivo, tra cui molte serie di successo di cui è stato protagonista. È un protagonista assoluto – per usare un eufemismo – ma al di là della bellezza, gli spettatori sono rimasti folgorati dal suo talento, che oggi si è evoluto in una straordinaria professionalità. Con l’umiltà dei grandi, Preziosi ha affinato senza sosta le sue capacità nel corso degli anni. Ha raggiunto il successo grazie al duro lavoro e al sostegno dei suoi fratelli, in particolare Antonio Preziosi, che lavora come ingegnere edile, ed Enrico Preziosi, che gestisce un allevamento ittico.

Fratelli di Alessandro Preziosi: biografia e vita privata

Olindo Preziosi, nato a Napoli il 22 luglio 1970, è un avvocato che fin da giovane è stato coinvolto in importanti processi legati ai reati ambientali. Ha condotto un corso di formazione sulla malpractice medica e sulla medicina difensiva per i medici dell’ARSAN della Regione Campania. Oggi è un avvocato affermato del foro di Avellino ed esercita in tre città: Napoli, Roma e Milano. Studioso di diritto penale, è specializzato in reati di responsabilità medica e ambientale. Una posizione consolidata con una primaria attività di referaggio svolta per conto di medici di ospedali pubblici e cliniche private. Nel 2005 è diventato tesoriere della Camera Penale Irpina; nel 2010 ha ottenuto il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione per un ricorso contro una condanna.

Il Pesci Valerio Preziosi è nato il 5 marzo 1977 a Napoli. Nonostante la mancanza di informazioni sulla sua biografia, esercita la professione di avvocato insieme al fratello maggiore Olindo ad Avellino. Entrambi risiedono a Napoli e Olindo è sposato con Annamaria Di Luggo, affermata artista, pittrice e fotografa napoletana. La situazione sentimentale di Valerio è al momento sconosciuta. Non sono stati rilasciati dettagli su beni e fonti di reddito.

3 curiosità sui fratelli di Alessandro Preziosi

– Valerio ha partecipato a una puntata della celebre trasmissione I Fatti Vostri, in onda su Rai Due, per un caso riguardante una presunta truffa effettuata da una banca ai danni di decine di clienti.

– Olindo è apparso in un episodio del reality show Lucky Ladies.

– Sia Olindo sia la compagna Annamaria sono molto credenti e non saltano mai una messa.