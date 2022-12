Sapete chi sono i fratelli di Rudy Zerbi?

Tutto quel che sappiamo sui fratelli di Rudy Zerbi, avuti dal noto conduttore televisivo Davide Mengacci da altre relazioni.

Vi siete mai chiesti chi sono i fratelli di Rudy Zerbi? È vero, esistono! Sono Guido Zerbi e Matteo Zerbi, fratellastri identici di Rudy Zerbi. Davide Mengacci, padre biologico di Guido e Matteo, è il loro legame biologico. Hanno obiettivi e carriere diverse, anche se hanno la stessa discendenza.

Fratelli di Rudy Zerbi: biografia, carriera e vita privata

Matteo è il terzo figlio nato nel 1980 e nel 1993. A Rudy, nel 1980, è seguito Matteo e, nel 1993, Guido. Il terzo figlio è nato da Davide Mengacci e dalla sua ultima moglie, Cina Liguori. È abbastanza difficile scoprirlo, poiché non rivela molto su Internet. Se si fa una ricerca su Internet, è probabile che si ottengano molte informazioni su di lui. È meno evidente, ma lo stesso individuo è presente anche nell’ombra. È Matteo, un imprenditore affermato, che è particolarmente ben posizionato per sviluppare la sua attività. Dopo aver frequentato l’Istituto di Comunicazione e Fumetto di Milano come studente di grafica, Matteo ha lavorato all’Accademia di Comunicazione e Fumetto di Milano come ideatore e project manager. A livello progettuale, ha lavorato presso Eurosport, dove ha trascorso tre anni prima di entrare in Romeo Ferraris, un’azienda di concessionarie automobilistiche; qui ha ricoperto il ruolo di district sales and marketing manager presso Rizoma, Confezioni Andrea Group e Net2B.

Curiosità sui fratelli di Rudy Zerbi

Matteo è considerato socievole e alla mano da chi lo conosce. È una persona in grado di comunicare con sicurezza e disinvoltura. Matteo sembra essere molto attento alla sua formazione, tanto da aver frequentato negli anni diversi programmi di formazione organizzati dal Sole 24 Ore e dalla Business School. È una caratteristica che sembra essere condivisa dal padre e da Rudy, entrambi perfezionisti nei rispettivi campi.