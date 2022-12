Sapete chi sono le figlie di Alexia, Maria Vittoria e Margherita Camerana

Nel cuore di Alexia, amatissima cantante italiana e volto storico della musica dance, ci sono le due figlie Maria Vittoria e Margherita Camerana. Ecco tutto quello che sappiamo sulla loro storia…

Nella storia della musica e della danza italiana, c’è un solo artista che è sinonimo del sound del decennio e l’artista che ha scritto le canzoni che ancora si ricordano: Maria Vittoria e Margherita Camerana sono le due giovani figlie di Alexia, la celebre artista degli anni Novanta ricordata per la sua innovativa musica dance e per le sue canzoni. Ripercorriamo tutto ciò che è stato rivelato sulla loro vita e sul rapporto con i genitori.

Chi sono le figlie di Alexia, Maria Vittoria e Margherita?

Alexia, vero nome Alessia Aquliani, ha due figlie dal matrimonio con il fotografo Andrea Camerana. L’artista e il marito sono diventati genitori nel 2007 con la nascita della primogenita Maria Vittoria, a cui si è aggiunta quattro anni dopo, nel 2011, la bambina Margherita. In numerose interviste, tra cui una pubblicata su Vanity Fair, è apparsa una dolcissima fotografia di Alexia e delle sue bambine, Maria Vittoria e Margherita Camerana.

Giorgio Armani è il nonno paterno di Maria Vittoria e Margherita Camerana, mentre Andrea Camerana è il loro marito. Sappiamo inoltre che anche il marito di Alexia è imparentato con la famiglia Agnelli, in quanto il padre, Carlo Camerana, era pronipote del fondatore della Fiat e cugino di Umberto Agnelli e Giovanni Agnelli. Maria Vittoria e Margherita Camerana sono figlie dell’artista, mentre Andrea Camerana è figlio dell’artista. Inoltre, Rosanna Armani, la nonna materna di Maria Vittoria e Margherita Camerana, è uno dei volti più noti dell’alta moda mondiale! Sappiamo anche che il marito Carlo Camerana era un discendente della famiglia Agnelli, poiché i genitori di Umberto Agnelli erano cugini di Giovanni e Umberto Agnelli…

Alexia ha parlato così del rapporto con le figlie: “Margherita mi ha completato. Sono una mamma responsabile, dolce, ma anche dura. Il papà, invece, è cotto delle sue bambine“. Diventata madre per la prima volta nel 2007, la cantante ha parlato del percorso verso la gioia più grande insieme al marito Andrea: “Ho scoperto che avevo voglia di mettere su famiglia, prima di lui non mi era mai passato per la testa. Ma contemporaneamente ero terrorizzata degli anni che passavano e dall’idea che non avrei mai avuto un figlio…“.