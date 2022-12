Sapete dove abita Orietta Berti? Un a casa da favola

Diamo un’occhiata alla dimora di Orietta Berti, icona della musica italiana: la sua residenza è sorprendentemente splendida!

Negli ultimi tempi, Orietta Berti, nota figura della musica italiana, ha fatto un notevole ritorno alla ribalta. Il 2020 ha segnato una sorta di rinascita artistica e mediatica per l’artista, che inizialmente ha ottenuto il successo al Festival di Sanremo e poi è salita alla ribalta con il brano Mille, co-creato con Fedez e Achille Lauro, che ha ottenuto sei dischi di platino.

Nel 2022, Orietta Berti non vuole mettere fine a quella che considera la seconda parte della sua carriera dopo la precedente esperienza come giudice di The Voice of Italy Senior. Tra i dettagli intimi della sua vita, la sua residenza è sempre stata fonte di meraviglia. Ecco un’anticipazione di tutti i fatti che riguardano la casa della Berti.

Dove vive Orietta Berti

La dimora di Orietta Berti si trova a Montecchio, un comune di Terni, in Umbria. Condivide la casa con Osvaldo Paterini, il suo più caro compagno, che ha sposato il 14 marzo 1967. La signora Berti ha svelato gli interni della sua casa, arredata con mobili d’epoca, opulenti tessuti damascati, tende e stucchi splendenti. Tutto nel salotto ha un tocco antico che riflette la personalità raffinata e aggraziata della cantante.

Orietta Berti ha sviluppato un’intensa fissazione per il collezionismo. Questa caratteristica è evidente nella sua casa, che è piena di collezioni variegate. Per esempio, possiede una vasta gamma di bambole di porcellana e oltre 400 Puffi, oltre a 100 acquasantiere. Tutti questi oggetti sono esposti nella sua grande dimora di Montecchio, dove vive una vita soddisfacente.

Da favola anche il giardino che Orietta Berti spesso immortala nelle foto che pubblica sui social. Tanti gli scatti soprattutto per segnare l’arrivo di una nuova stagione.