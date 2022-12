Sapete quanto guadagna Christian De Sica? Patrimonio

Che tipo di stipendio percepisce il celebre attore romano Christian De Sica? Indaghiamo sulla quantità di denaro che ha accumulato nel corso della sua vita professionale.

È indubbio che Christian De Sica sia una figura di spicco nel mondo del cinema italiano. Figlio del celebre attore Vittorio De Sica, Christian ha saputo ritagliarsi un proprio spazio nel mondo del cinema, soprattutto come attore comico, ma anche interpretando una serie di altri ruoli. Con una carriera pluriennale, l’attore ha partecipato a un gran numero di film di successo, tra cui gli annuali cinepanettoni di Natale. Vediamo ora i guadagni e i risultati ottenuti nella carriera di Christian.

Christian De Sica, il patrimonio

La situazione economica di Christian De Sica è sempre stata una questione delicata. Ci sono state molte discussioni riguardo all’eredità del padre Vittorio, che secondo alcuni è stata dilapidata con il gioco d’azzardo. Questa dipendenza ha lasciato la famiglia in una situazione finanziaria disastrosa, cosa di cui De Sica ha parlato più volte, affermando di aver vissuto la povertà durante la sua infanzia.

Successivamente, Christian ha conosciuto un enorme successo nella sua carriera cinematografica dopo il debutto del primo cinepanettone, Vacanze di Natale, nel 1984. L’attore ha sfruttato questo particolare filone per tutta la durata della sua carriera. De Sica ha partecipato a circa 80 film, oltre a prestare la sua voce per vari progetti, apparire in televisione e recitare in teatro.

È impossibile determinare con esattezza l’ammontare della ricchezza e del reddito dell’attore. Sappiamo che riceve circa mezzo milione di euro per il suo lavoro al cinema e circa 30.000 euro a puntata nel programma televisivo Striscia la notizia.

Recentemente, si è diffusa anche la notizia che il patrimonio di De Sica ammonti a 180 milioni di euro, ma si tratta in realtà di una notizia falsa.