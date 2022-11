Sapevi chi è Leyla Martinucci l’ex compagna di Massimo Ranieri

Appassionati di musica, Leyla Martinucci e Massimo Ranieri sono una coppia da otto anni.

Leyla Martinucci è stata una delle ultime compagne di Massimo Ranieri, l’uomo che ha reso celebri alcune delle più importanti canzoni di tutti i tempi, dopo la morte della moglie. I due ebbero una splendida relazione, nonostante la notevole differenza di età che li separava. Se da un lato ha reso famosa la sua ex fidanzata in un settore a volte molto competitivo, dall’altro è riuscito a farsi strada in un settore altrettanto competitivo.

Leyla Martinucci: biografia e carriera

È nata il 23 luglio 1986 a Taranto, in Puglia. Fin da piccola scopre la magia del canto e, sostenuto dalla famiglia, riesce a conquistare un posto sotto i riflettori. Nel 2016 ha raggiunto l’America e ha interpretato ruoli prestigiosi come Rosina ne Il barbiere di Siviglia e La Gloria nella prima internazionale de La Gloria e Imeneo di Vivaldi. Oggi, oltre all’attività di cantante lirica e vocal coach, è anche un’imprenditrice che dirige Sunset Italy, una società che si occupa di affittare case vacanze.

Leyla Martinucci: la vita privata

Martinucci ha conosciuto il cantante italiano Massimo Ranieri nel 2000. La loro relazione è durata otto anni, fino al 2010, quando la coppia ha capito di doversi separare. Tuttavia, anche dopo la rottura, i due sono rimasti molto amici. Anche il padre di Martinucci era un famoso cantante lirico. Quando parla di Jonella, Ranieri la definisce “la donna della sua vita”.