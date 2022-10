Sapete chi è Lorenzo Biagiarelli fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Età, carriera, vita privata

Selvaggia Lucarelli è sicuramente una delle artiste più famose ed anche una delle giornaliste italiane più famose e più discusse per via del suo carattere piuttosto particolare. Non è di certo una persona che gira intorno se deve esprimere un concetto e preferisce andare dritto al sodo e dire quello che è il suo punto di vista. Forse anche per questo motivo nel mondo del giornalismo è piuttosto stimata. Nel corso della sua vita e della sua carriera, è stata parecchio volte al centro dell’attenzione e sotto i riflettori anche per via di alcune polemiche sorte intorno alla sua persona. La sua vita sentimentale è stata anche questa sotto i riflettori ed anche piuttosto travagliata. Sapete che attualmente è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli? Chi è quest’ultimo E cosa fa nella vita?

Selvaggia Lucarelli, chi è il fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Di lui sappiamo che è nato nel 1990 a Cremona in Lombardia e che ha vissuto gran parte della sua gioventù a Senigallia. Ad un certo punto poi per motivi lavorativi si è trasferito a Milano. È appassionato di viaggi, di musica, di scrittura ed è un noto ed affermato chef ed ex musicista italiano. Da diverso tempo ormai ha iniziato una relazione con Selvaggia Lucarelli e i due sembrano essere molto innamorati e condividono anche le stesse frazioni.

La sua presentazione sul blog di cucina

“Sono nato a Cremona, cresciuto a Senigallia (che amo molto di più), ancora Cremona e poi Milano. Per tanti anni ho vissuto di musica, cantando e suonando più o meno tutti gli strumenti, e stavo per laurearmi in storia con una tesi sul protestantesimo italiano del XVI secolo, ma quando mi sono preso un attimo per darmi un’occhiata dentro ci ho trovato pentole, coltelli e mestoli. Ho quindi deciso di mettermi in cucina a sperimentare, elaborare e soprattutto a cucinare, e a raccontare la storia di questo fuoco continuo, sacro e profano insieme. Senza pregiudizi, lontano dagli integralismi e dalla paura della ‘lesa maestà’ culinaria. Anche perché viaggio. Viaggio cercando nuove avventure, torno avendo trovato nuove ricette. A dire il vero, quelle le cerco già in partenza, perché cucinare piatti di terre lontane abbatte il muro dell’angolo cottura e ti mette davanti tutti gli orizzonti del mondo.” È questa la presentazione fatta da Lorenzo nel suo blog di cucina che esprime perfettamente la sua persona e la sua personalità.

Carriera

Ad ogni modo possiamo definirlo uno dei talenti emergenti del web ed è anche molto spesso è presente nella trasmissione di Antonella Clerici ovvero E’ sempre mezzogiorno. E’ anche molto seguito sui social e nello specifico su Instagram, dove spesso parla di cucina e condivide anche delle ottime ricette.