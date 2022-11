Serena Bortone ha un compagno o un marito oopure dei figli?

Serena Bortone è una delle conduttrici più influenti degli ultimi anni. Da gennaio conduce con successo il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, che va in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16. Ha sostituito Vieni da me, programma condotto fino all’anno scorso da Caterina Balivo, che andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Cosa sappiamo di lei, in particolare della sua vita privata? È sposata? Ha figli? Scopriamolo.

Serena Bortone, ha dei figli?

La nota conduttrice di Rai1 sembrerebbe che al momento non abbia figli. Su di lei e in particolar modo sulla sua vita privata, non abbiamo molte notizie perché è stata da sempre molto riservata. Non sappiamo infatti nemmeno se abbia un compagno o meno. Una cosa però è certa ovvero che in questi anni ha fatto tanta gavetta ed è riuscita ad arrivare a ricoprire un ruolo molto importante in ambito professionale. E’ infatti una delle conduttrici di Maggiore successo e lavora per una azienda molto importante come quella di casa Rai. In passato ha condotto anche un altro programma di grande successo ovvero Agorà andato in onda su Rai3 a partire dal 2010.

Serena Bortone, è sposata o ha un compagno?

Da sempre Serena è stata una donna piuttosto riservata e proprio per questo motivo sulla sua vita privata non abbiamo molte informazioni. Una cosa però sembra essere certa ovvero il fatto che Serena non ha avuto figli. La sua vita privata sembra essere immersa completamente nel mistero ed è strano visto che comunque lei trascorre gran parte del suo tempo ad intervistare personaggi del mondo dello spettacolo, anche su molti aspetti della loro vita privata. Proprio ultimamente la donna ha rilasciato una intervista dicendo di non essersi mai sposata, perché pare non creda nel matrimonio ma nell’indipendenza.