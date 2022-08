Serie A streaming gratis: dove e come vedere tutte le partite di calcio

La Serie A inizia il fine settimana del 14 agosto con l’apertura del campionato, poi entro la fine del mese si giocheranno altre partite (21, 28 e il turno infrasettimanale del 31). Seguiranno altri tre turni (4, 11 e 18 settembre) e poi ci sarà un’ulteriore pausa per le nazionali tra il 19 e il 27 settembre. Martedì 10 settembre l’Italia affronterà in amichevole l’Inghilterra allo stadio di Wembley e tre giorni dopo l’Ungheria in un incontro di UEFA Nations League.

Il campionato di Serie A riprenderà a ottobre con 5 turni di campionato (tutti nel fine settimana) e poi a novembre: il 6, l’infrasettimanale del 9 e il 13. Dopodiché ci sarà una pausa di 52 giorni per i Mondiali di calcio in Qatar. Dopo i Mondiali, si ripartirà il 4 gennaio con la 16ª giornata di Serie A, poi subito il weekend dell’8 gennaio. A gennaio ci saranno cinque giornate di Serie A: oltre a quella del 4 e dell’8 gennaio, le squadre scenderanno in campo il 15, il 22 e il 29 gennaio.

A febbraio ci saranno quattro giorni di gioco, tutti nella fine settimana: 5, 12, 19 e 26 febbraio. A marzo ci saranno tre impegni (5, 12 e 19 marzo), seguiti da una pausa per le squadre nazionali dal 20 al 28 marzo. Dopo questa pausa, il programma riprende con doppi incontri ogni fine settimana tra il 1° aprile e il 3 maggio. Il 3 maggio si giocherà anche una partita infrasettimanale, valida per la 14ª giornata di ritorno dalla fine della stagione. La stagione si conclude domenica 4 giugno.

Serie A streaming gratis? Come seguire le partite su DAZN

Il calcio di Serie A non sarà disponibile in streaming gratuito in Italia. DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI) trasmetterà tutte le partite della stagione.

Serie A in streaming gratis? Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

Abbonandosi a DAZN, gli abbonati devono accedere a tutte le partite di Serie A TIM, oltre che alle migliori partite di UEFA Europa League e UEFA Champions League. Gli utenti possono anche guardare le partite in diretta della UEFA Conference League, della Serie B, della Liga Santander, della Copa Libertadores, della Copa Sudamericana, della FA Cup e della Carabao Cup. Possono anche vedere i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.

Il servizio offre anche diversi sport: Football americano dalla NFL, MMA dalla UFC, grande boxe da Matchroom, Golden Boy e freccette. A tutto questo si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD con il ciclismo e il grande tennis del Roland Garros, degli US Open e degli Australian Open.

Serie A streaming gratis – I costi del servizio

Dall’estate del 2022, DAZN offre due piani di abbonamento – Standard, che costa 19,99 dollari al mese, e Plus, che costa 29,99 dollari al mese – con caratteristiche e funzionalità diverse.

Chi usufruirà del piano STANDARD (al costo di 29,99 euro al mese) potrà visualizzare contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se entrambi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione.

Con il piano PLUS (al costo di 39,99 euro al mese) invece si potrà vedere contenuti in contemporanea anche attraverso due reti internet differenti.

L’accesso al servizio DAZN è personale e non trasferibile, come stabilito nelle condizioni d’uso. Come per altri servizi di streaming in abbonamento a contenuti audiovisivi, DAZN specifica che l’accesso è possibile solo per le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare, siano esse della stessa famiglia o conviventi. Questo perché i dati di accesso di chi si è abbonato sono personali e non trasferibili, per motivi di sicurezza.