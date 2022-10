Sonia Bruganelli, adesso c’è la conferma: la notizia è un brutto colpo “Sostituita dal GF Vip”

Il pubblico ha potuto apprezzare l’assoluta sincerità di Sonia Bruganelli, che non rimane mai in silenzio ed è abituata a litigare con i concorrenti. Ora, però, la notizia della sua sostituzione è stata resa pubblica. Mediaset ha preso questa decisione per un motivo preciso, reso noto qualche tempo fa. Inutile dire che è stata la prima ad accettare questo annuncio.

Parlando del GF Vip 7 e di Sonia Bruganelli, ha parlato del suo splendido legame con l’altra analista Orietta Berti. Con Adriana Volpe, l’anno scorso, le cose non sono state molto felici. La consorte di Bonolis si è riferita alla cantante con queste parole: ‘Mi trovo molto bene con lei. La vedi così e ti dice cose belle. Davanti alle telecamere dice cose cattive”. Ha quindi descritto come Orietta stia uscendo sempre più dal suo guscio e stia diventando un personaggio centrale.

Sonia Bruganelli, al GF Vip 7 sarà sostituita per alcune puntate

Sonia Bruganelli e il GF Vip 7 hanno deciso la linea d’azione per onorare i suoi desideri. Durante una parte dell’anno, infatti, desidera dedicarsi alla sua vita privata e non lavorare affatto, piuttosto che rilassarsi. Gabriele Parpiglia ha discusso questa teoria su Casa Pipol. Per settimane si sono rincorse le voci di un suo ritiro. Ora non resta che attendere un annuncio ufficiale.

Sonia Bruganelli non sarà disponibile al GF Vip 7 per tutto il periodo natalizio, quindi bisognerà trovare un sostituto per la consorte di Paolo Bonolis. Parpiglia ha rivelato che: “La stessa Sonia ha dichiarato, intervistata da Adriana Volpe, che sicuramente salterà 2-3 puntate nel periodo natalizio perché vuole stare con i suoi figli. Davide ha già giocato a Trieste, mentre Adele dovrebbe lasciare la scuola a breve, e Silvia vuole i suoi fratelli a casa, quindi ci tiene a sottolineare che non rinuncia ai suoi figli. Ci tiene a precisarlo prima di ogni altra cosa”.

Infine, Parpiglia non si è sbilanciato sul nome del successore temporaneo: “Verrà sostituita, assolutamente sì, e poi vedremo nelle prossime puntate se riusciamo a capire da chi. Una sostituta o un sostituto”. Si era vociferato della promozione di Giulia Salemi, già presente in studio per lo spazio dedicato al web, ma non ci sono ancora conferme.