Tenta di recuperare una multa volata su un tetto ma perde l’equilibrio e precipita: grave vigilessa

Una vigilessa calabrese che lavora in servizio per notificare un avviso in un’abitazione di Siderno è stata vittima di un incidente durante l’orario di lavoro. È caduto dal tetto per recuperare una carta che era volata via mentre era in servizio. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato trasferito da un elicottero di soccorso, secondo i media locali. Le sue condizioni sono gravi. La sua identità non è stata resa nota.

La donna ha riportato un trauma cranico ed è attualmente in coma. È caduta a terra da un'altezza di circa quattro metri.