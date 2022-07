Tenta di violentare una ragazza nel parco e le strappa le mutande: arrestato

La polizia ha arrestato un uomo dopo che una donna di 30 anni ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente mentre camminava nel Parco di Monza il 27 giugno. È stato arrestato un uomo di 43 anni, originario dello Sri Lanka, con precedenti per atti osceni davanti a minori. Anche lui vive nella provincia di Monza e Brianza con la famiglia. Secondo MonzaToday, è stato arrestato per atti osceni in due occasioni. Ora si trova in carcere per scontare un’ordinanza di custodia cautelare e dovrà affrontare l’accusa di violenza sessuale.

Il 45enne avrebbe afferrato la vittima da dietro, le avrebbe messo le mani intorno al collo e l’avrebbe gettata a terra. Dopo aver tentato di violentarla, l’uomo di 43 anni è scappato dopo l’incidente di prima mattina a Santa Maria delle Grazie, cercando di stuprarla. Dopo essere fuggita e aver attirato l’attenzione di un’altra donna che stava facendo jogging nelle vicinanze, la donna è riuscita a urlare e a scappare. La polizia è riuscita a tracciare un identikit dello stupratore sulla base dei ricordi della donna e a confrontarlo con altri sospetti sulla base dei filmati delle telecamere di sorveglianza della Brianza e delle aree circostanti. Per rintracciare il 43enne sono state effettuate ricerche su precedenti episodi sessuali avvenuti in Brianza.

Dopo l’evento, la polizia ha effettuato controlli a tappeto nel parco per cercare il fuggitivo. Gli investigatori hanno quindi rivolto la loro attenzione all’uomo. L’uomo, noto in Italia per essersi spogliato davanti a giovani ragazze nel 2004 e nel 2020, è stato denunciato in stato di libertà dalle Squadre Volanti della Questura nel 2006 e nel 2020.

Dopo che la Procura della Repubblica ha richiesto la custodia cautelare in carcere sulla base dei risultati ottenuti, il Tribunale di Monza l’ha emessa. La ragazza è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni, ma è stata in grado di fornire alla polizia informazioni che hanno permesso di individuare e arrestare l’uomo.