Ti ricordi perché si diceva che Marco Masini portava sfortuna

Marco Masini è un cantautore e pianista molto apprezzato dal pubblico, che ha sicuramente ottenuto molti successi nella sua vita. Tuttavia, sembra che abbia anche affrontato momenti molto difficili a causa di alcuni problemi e gravità che sono state diffuse proprio su di lui. Possiamo dire con certezza che è un interprete che ha ottenuto grandi successi nel corso della sua vita, avendo partecipato al Festival di Sanremo per ben 9 volte. La prima volta nel 1990 e l’ultima proprio nel 2020.

Marco Masini, perché si diceva portasse sfortuna?

Nel 1991, Marco Masini partecipa nuovamente al Festival di Sanremo e si classifica terzo. Questo fu il decennio in cui divenne uno degli artisti più amati e seguiti. Poi c’è stato un crollo quando le voci sulla sua sessualità hanno minacciato di rovinare la sua carriera. Negli anni Novanta, Masini pubblicò un album con canzoni costantemente malinconiche, molte delle quali parlavano di difficoltà e amori difficili. Queste canzoni portarono a voci che si diffusero in tutta Italia sulla sessualità di Masini.

L’aiuto di Mia Martini

Di Marco Masini si diceva che portasse sfortuna. A salvarlo è stata Mia Martini, un’altra vittima di queste dicerie. “Ho sentito dire che porta sfortuna”, dicevano di Marco Masini, e sembra che la stessa cosa sia successa a Mia Martini. Nel corso di un’intervista al programma di Paola Perego Non disturbare, l’attrice ha fatto luce sulla domanda. Nonostante quello che gli è successo – che lo ha portato a ritirarsi dalle scene per diverso tempo – ritiene che non si sia trattato di cattiveria, ma che questa voce sia stata diffusa solo come uno scherzo che poi ha preso una piega diversa e sbagliata.

Accanimento su Marco, portava jella?

L’accanimento nei suoi confronti gli ha rovinato la carriera ed è persino finito in ospedale. Sembra però che a un certo punto la situazione fosse diventata ingestibile: molte persone che lo vedevano finivano addirittura per toccarsi. A consolidare questa voce sembra poi essere stato un messaggio di suicidio di un ragazzo che citava proprio Marco Masini.