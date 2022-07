Tony Binarelli, morto il mago della tv: aveva 81 anni. Un anno fa disse: «Temo la malattia»

È morto Tony Binarelli, il mago della televisione degli anni ’90. Si è spento all’Ospedale Pertini di Roma dopo una lunga malattia all’età di 81 anni. Della malattia aveva parlato con Fanpage proprio un anno fa, in occasione del suo 81° compleanno. Temeva di perdere il suo spirito o di dimenticare tutto. Fellini, tra gli altri, era affascinato dalla sua magia. Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo hanno usato la sua magia per incantare il loro pubblico.

All’età di 13 anni ha iniziato a coltivare la sua passione per la magia dopo che gli era stata diagnosticata una bronchite e dopo averne sofferto per un’estate. All’università si è specializzato in contabilità e dopo la laurea ha lavorato per un’azienda automobilistica. Nonostante il fatto che i giochi di prestigio fossero solo un aspetto secondario, ha lasciato il lavoro dopo 14 anni e ha iniziato una lunga carriera come illusionista.

Dagli anni Settanta agli anni Novanta, ha entusiasmato i telespettatori con i suoi giochi di prestigio. I programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo sono stati impreziositi dal suo umorismo fino al 1991, quando è passato a Buona Domenica. Partecipa a numerosi programmi della RAI e di Mediaset, oltre che a spettacoli dal vivo in tutta Italia. Ha conosciuto la sua futura moglie Marina quando aveva 19 anni e l’ha incantata con uno dei suoi giochi di prestigio.

Fellini rimase così colpito dal suo fascino per la magia che desiderò incontrarmi. Ci incontrammo a una cena dove mi chiese di eseguire un’illusione. Usai un mazzo di carte e spostai un tavolino, cambiai una luce e spostai le sedie, poi gli chiesi di giocare. Mi disse: “Metti in scena il tuo numero”. Gli chiesi perché si fosse comportato in modo così inaspettato e lui rispose: “Voglio sperimentare il tuo personaggio fino in fondo. Ho creato l’ambiente perfetto per il tuo effetto”.

Nella scena del film Continuano a chiamarlo Trinità in cui Binarelli mescola le carte, ricorda di aver prestato le mani a Terence Hill: “Io e Terence Hill avevamo una sola maglia da indossare”, ricorda Binarelli. “Dovevamo scambiarci dopo ogni scena. A causa delle fisarmoniche e dei fan, Terence Hill sembrava essere un interprete meraviglioso”. Dopo l’uscita del film nelle sale, il pubblico fece una standing ovation dopo la scena della partita a carte. È un momento che conservo più di qualsiasi altra medaglia”.