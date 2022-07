Travolta da un’auto mentre attraversa la strada: morta una 37enne, era madre di due bimbi

Un altro incidente stradale si è verificato in provincia di Mantova. Una donna di 37 anni, Saini Barthi, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada provinciale. La donna, madre di due bambini piccoli, è morta questa mattina in ospedale.La donna stava camminando in via Salvador Allende in una zona poco illuminata, all’altezza dello stabilimento Bondioli Pavese.

Un uomo alla guida di una Citroen C3 l’ha colpita, facendola cadere in un fosso. Secondo la testimonianza della donna, l’uomo non ha frenato prima di scontrarsi con lei.Nella stessa serata, un uomo di 44 anni di Roverbella (un paese vicino a Mantova) è morto in un incidente stradale.

Era alla guida di uno scooter quando è finito in un fosso. Secondo le testimonianze raccolte, prima di finire in questo fosso l’uomo aveva causato un altro incidente: aveva urtato la fidanzata di un’auto e invece di fermarsi era scappato. La donna che era alla guida del veicolo colpito lo ha inseguito ea un certo punto ha perso il controllo dello scooter cadendo sul colpo e morendo sul colpo.

Appena una settimana prima, sempre nel mantovano, Karanvir Singh di Pegognaga è morto mentre percorreva in bicicletta un tratto poco illuminato. È stato colpito da un’auto ed è morto.