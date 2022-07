Un uomo di 38 anni è stato ucciso a coltellate per strada nel Siracusano

Un uomo, Roberto Raso, è stato accoltellato a morte nella notte a Lentini, in provincia di Siracusa, dopo una lite.

Un uomo di 38 anni, Roberto Raso, è stato accoltellato a morte in via Silvio Pellico a Lentini, in provincia di Siracusa. Una lite scoppiata poco prima della mezzanotte in via Pellico, nel centro storico di Lentini, sarebbe sfociata in un omicidio. Non si conosce ancora il nome della vittima. Secondo le ricostruzioni, l’assassino è un uomo, ma la sua identità rimane sconosciuta. Si pensa che ad uccidere la vittima sia stato un uomo che, dopo un’accesa discussione, avrebbe usato un coltello per colpirla alla testa e al petto. Sebbene non si conoscano i motivi della lite, gli investigatori stanno valutando se questa sia scoppiata per motivi banali e sia poi degenerata. Al momento i militari non escludono alcuna pista.

Quando la chiamata al 112 ha avvisato i carabinieri dell’accaduto, questi sono arrivati sul posto e hanno iniziato a raccogliere le prove. I medici hanno cercato di salvarlo, ma era già morto. È stato quindi portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, dove è stato curato dai medici, ma il suo cuore ha smesso di battere. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Augusta e della Compagnia di Lentini, visto che Roberto Raso è stato trovato riverso sul marciapiede in fin di vita. I militari stanno indagando sull’accaduto per capire perché un uomo sia stato ucciso. L’uomo è attualmente latitante.

Avere a disposizione i filmati delle telecamere di videosorveglianza dei negozi del centro storico sarà fondamentale per ricostruire il caso. I Carabinieri stanno ascoltando persone che conoscevano la vittima e che potrebbero fornire informazioni importanti, per raggiungere questo obiettivo.