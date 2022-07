Uomo ucciso a coltellate a Firenze, il cadavere ritrovato in un appartamento: fermato un 21enne

La polizia ha arrestato ieri un uomo di 21 anni nella relazione alla morte di Jorge Borja, un quarantenne di origine peruviana trovato morto nel suo appartamento a Firenze lunedì scorso. Secondo la polizia, sul corpo di Borja sono state trovate numerose ferite. La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri, 25 luglio, in un appartamento di via dell’Olmatello, nella periferia nord-ovest della città.

Quando nella tarda serata di ieri è stato trovato il corpo di Giuseppe Borja, 40 anni, nel suo appartamento di Firenze, le autorità hanno avviato immediatamente un’indagine. Polizia, procuratori e medici legali sono stati invito sul posto. Gli specialisti della scientifica hanno terminato le analisi nella notte e hanno scoperto diverse ferite da taglio sul corpo di Borja. Al momento gli investigatori ritengono che Borja sia stato accoltellato o tagliato con un pezzo di vetro durante una discussione.

Nel frattempo, la polizia ha fermato un 21enne, connazionale della vittima, e lo ha portato in questura per interrogarlo. Nel corso della notte sono stati interrogati i residenti del condominio di via Olmatello 10, vicino a viale XI Agosto, dove l’uomo vive. Dai primi accertamenti, sembra che il 40enne vivesse da solo in casa e che abbia aperto la porta al suo assassino, che si è scagliato contro di lui con un coltello e lo ha colpito a morte. L’arma del delitto non è ancora stata trovata.