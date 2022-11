Sapevi che il compagno di Valentina Persia è morto?

Valentina Persia è nata a Roma il 1° ottobre 1971 ed è di origine abruzzese. Inizia la sua carriera artistica alle Terme di Caracalla nel 1985, dove inaugura il suo percorso artistico nell’opera e nel balletto. Si è diplomata come ballerina solista all’Accademia Nazionale di Danza nel 1990, un risultato particolarmente degno di nota.

Valentina Persia è una nota comica, attrice, barzellettiera ed è anche diventata particolarmente famosa per aver preso parte al programma La sai l’ultima ed anche al reality L’isola dei famosi. Nel corso della sua vita è riuscita a avere un grande successo ma purtroppo ha dovuto attraversare anche dei momenti piuttosto delicati. Non tutti forse sanno che purtroppo nel 2004 il suo compagno è venuto a mancare all’improvviso lasciandola davvero nella più totale disperazione. Ma cosa conosciamo di questa vicenda così tanto dolorosa della nota attrice?

Valentina Persia la morte del compagno

Valentina era fidanzata con un uomo di nome Salvo ed era un architetto di Catania e pare che i due fossero addirittura pronti a compiere il grande passo. Purtroppo nel 2004 Salvo è venuto a mancare all’improvviso. Un po’ di tempo fa la stessa ha voluto parlare di questo grave lutto che ha segnato per sempre la sua vita e lo ha fatto pronunciato delle parole davvero molto toccanti.

La dedica di Valentina al suo compagno Salvo morto prematuramente

“Sono single perché così sono andate le cose. Ho avuto delle parentesi piuttosto dolorose nella mia vita, poiché ho subìto un abbandono. Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore, l’ho avuto per quattro splendidi anni: ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo. Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute; e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente. Quindi, continuo con il mio lavoro e lo faccio pensando sempre a lui, lo faccio in suo onore. Ci sono persone che impiegano una vita a dispensare il bene che hanno dentro: lui lo ha fatto tutto in una volta. E io ho avuto la fortuna di incrociare il suo cammino e di condividere una parte della mia vita con lui”.

La nascita dei suoi due figlie e la depressione post partum

Nel 2015 poi Valentina è diventata mamma di due figli ovvero due gemelli Lorenzo e Carlotta nati grazie alla fecondazione assistita. Anche in questo caso purtroppo Valentina ha dovuto affrontare un momento piuttosto delicato e particolare perché è stata colpita da depressione post partum. Di questa esperienza ne ha parlato anche in un libro autobiografico. “Quando me li hanno messi sul petto. io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia. I miei bambini dormivano tutta la notte e io non dormivo”.