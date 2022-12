Vi ricordiamo chi è Gabriele Cirilli? Età, carriera, moglie, figli e vita privata

Quello che si sa di Gabriele Cirilli è solo l’inizio. Com’è veramente? Come è diventato un comico? E ha mai fatto ridere la gente? Risponderemo a queste e ad altre domande.

Gabriele Cirilli è uno dei comici più noti in Italia per la sua vasta esperienza e per i suoi numerosi successi. Nato il 12 giugno 1967, ha ottenuto molti risultati sia nel suo passato che nel suo presente. Direttore d’orchestra, Mino di Vita si è fatto conoscere dapprima con il programma Seven Show, ma è diventato famoso grazie a Zelig e ad altri programmi simili come Tale e Quale. Scopri di più su di lui e sulle sue esperienze!

Chi è Gabriele Cirilli: la scheda

Nome e cognome: Gabriele Cirilli

Data e luogo di nascita: 12 giugno 1967, Sulmona (L’Aquila)

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Attore, comico

Moglie: Maria De Luca

Figli: Mattia Cirilli

Social: Instagram, Facebook

La vita privata di Gabriele Cirilli: moglie e figli

La vita privata dell’attore Gabriele Cirilli è priva di informazioni, perché la sua relazione sta sbocciando in un amore che dura da anni. Tuttavia, da quanto tempo la loro relazione vada avanti è un mistero. Il loro primo incontro è avvenuto all’età di 14 anni ed è stato subito amore. Da un’unica infatuazione liceale, le cose si sono presto fatte ancora più serie, fino al fidanzamento e poi al matrimonio.

“L’ho vista per la prima volta quando indossava jeans, Clark’s, una camicetta con sopra un maglione blu, i capelli tirati indietro e un bel viso senza trucco”, ha raccontato Gabriele a proposito del loro primo incontro al Grand Hotel, “mi sono subito innamorato. Sono passati 32 anni da quel giorno. Ancora oggi l’immagine di lei, bella nella sua semplicità, me la ricordo”. Nel 2001 è nato il primo figlio di Maria Cirilli e Gabriele Cirilli, Mattia! Tuttavia, su Instagram il comico preferisce non postare troppe foto della sua vita quotidiana e della sua sfera sentimentale, ma preferisce foto e video sul suo lavoro o video stravaganti!

Chi è la moglie di Gabriele Cirilli, Maria De Luca?

Per oltre una vita, Maria De Luca ha fatto di tutto per sostenere il marito Gabriele. Ha iniziato come farmacista prima di diventare regista di spettacoli, per poter seguire il marito a Milano. Dopo aver lavorato in farmacia, Maria si è inventata qualcos’altro per mantenere la famiglia, e da allora ha ampliato la sua carriera come produttrice teatrale.

Chi è Gabriele Cirilli in 6 curiosità

È stato un grande successo quando Gabriele Cirilli ha imitato il rapper coreano PSY a Tale e Quale Show nel 2015, e ancora oggi ci si chiede come abbia fatto! Ecco il video: Un vero spasso! Suo padre ha dovuto abbandonare la carriera di calciatore (era stato convocato dalla Roma) per gestire l’azienda di famiglia, una ditta di marmi, quando Gabriele era adolescente.

È stato ipotizzato che il mito di Cirilli sia stato creato da Michel Platini. Era un tifoso ossessivo della Juventus, che sosteneva di essere un giocatore. Tuttavia, non era solo un appassionato di calcio, ma anche un giocatore. Non è chiaro se Cirilli fosse benestante o addirittura ricco. Forse si guadagnava da vivere discretamente.

La malattia di Gabriele Cirilli

A causa di diverse difficoltà economiche, Cirilli era gravemente depresso e soffriva di questa malattia. Dopo il fallimento dell’azienda di marmi del padre, la Gabriele, che lo costrinse a lavorare per pagare i debiti del padre, la vita di Cirilli andò fuori controllo. Sfortunatamente, la famiglia Cirilli ha subito notevoli difficoltà, compresa la mancanza di una casa, dopo che i debiti del padre sono stati ripagati. L’amore per Maria e il sostegno della famiglia e degli amici lo hanno aiutato a riprendersi.

Quando il padre morì, Verissimo disse alla madre di fare da badante al padre. Lei svolgeva tutti i lavori domestici per rendere felice il padre e gli insegnò a fare lo stesso. Per soddisfare i propri desideri, lui e sua sorella aiutavano la madre. Lei ha dato e condiviso per rendere felice il padre e ha insegnato loro a fare lo stesso. “Lei è la fonte di tutta la mia energia. È la mia fonte di gioia, la donna che mi dà piacere, la donna che mi sostiene come amministratore e come spalla. È la persona a cui mi appoggio quando non sono sicuro di farcela”.

Dove abita Gabriele Cirilli?

Per oltre 16 anni – subito dopo aver lasciato la casa di famiglia in Abruzzo – Gabriele Cirilli a vissuto a Roma, precisamente in Piazza Bologna, zona Tiburtina. Nonostante i bei ricordi, il comico e sua moglie si sono trasferiti in diverse città italiane, in base a dove si trovava la sede di lavoro. Ad oggi, è residente a Milano.