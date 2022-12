Vi ricordiamo chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio

Stando a quanto emerso negli ultimi mesi, il cuore di Cristiano Malgioglio batte per qualcuno, anche se della sua vita privata si sa ben poco. Sappiamo che ha una fidanzata, ma non ci sono foto che li ritraggono insieme. Sappiamo anche che si chiama Sophia. Non sappiamo quale sia la sua età, ma sappiamo che Malgioglio la ama. I due si sono conosciuti a Istanbul nell’aprile del 2021 e da allora il loro amore è cresciuto. Non ci sono foto di loro insieme, se non quelle pubblicate dal settimanale Chi la scorsa estate, ma conosciamo i loro nomi. La loro relazione è top secret.

Ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nel febbraio 2022, Malgioglio aveva poi dichiarato: “Se oggi non ho una grande relazione, è perché mi fa paura tutto, mi fa paura la persona che deve vivere con me. Io voglio preoccuparmi della mia persona e amare a distanza. Ho una relazione a distanza molto bella, ne ho avuta più di una, ma tutte finite per colpe mie. Quando subentrano storie molto importanti, mi spavento e voglio fuggire”. Il fidanzato di Malgioglio è un nutrizionista, ma oltre a questo impiego, insieme a suo fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul.

Cristiano Malgioglio a ruota libera sugli ex fidanzati

Cristiano Malgioglio mantiene la sua vita privata. Non rivela nulla del suo fidanzato turco e non ne ha mai parlato. In un’intervista al settimanale Gente, l’artista ha confermato di essere molto coinvolto, ma non ha rivelato l’identità del suo ragazzo. È innamorato di lui nonostante sia un ragazzo non dichiarato. Cristiano Malgioglio ha condiviso le sue storie sui suoi ex fidanzati: “Ho avuto un fidanzato svizzero che mi ha lasciato”. È riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e del web: “Ho toccato tutti i Paesi”.