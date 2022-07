Vittoria Lucia chiama Fedez “papà” per la prima volta in diretta, la reazione dell’artista

Quando Vittoria Ferragni ha pronunciato per la prima volta la parola “papà” in una diretta Instagram, la reazione di Federico è stata registrata.

Un momento di famiglia si è consumato sui social media, dopo che Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di tre anni di Federico Ferragni, ha pronunciato per la prima volta la parola “papà” durante una diretta Instagram. È stato un evento collettivo per la vasta comunità online che da mesi prendeva in giro i Ferragnez a causa della loro barriera linguistica non espressa. Secondo un commentatore, i genitori della bambina non avevano tempo per lei finché non ha parlato per la prima volta in diretta Instagram. Il fatto che la parola “papà” abbia raggiunto quasi subito la vetta delle tendenze di Twitter dimostra quanto fosse popolare l’evento o l’attesa che lo circondava.

La reazione di papà Fedez

“Cosa hai detto, Vittoria?”, ha chiesto Fedez, quasi urlando, quando ha sentito la bambina dire “papà”. L’artista, che aspettava questo momento da mesi, è apparso sorpreso ed euforico. È chiaro che non se l’aspettava, visto che in precedenza aveva richiesto l’assistenza della bambina con disincantata nonchalance, incerto se la piccola avrebbe detto “papà”. Una richiesta che Vittoria, per la prima volta e sorprendentemente, ha obbedito.

I figli di Fedez e Chiara Ferragni

Oltre a Vittoria, anche il primogenito dei Ferragnez, Leone, è molto popolare sui social media. Poiché non si preoccupano di essere fotografati o filmati, Merit fornisce loro un punto di riferimento. La disinvoltura dei bambini di una certa età, che è comune, è evidente davanti a telecamere e cellulari. Fedez e Chiara non hanno mai nascosto i loro figli sui social media. La coppia ha creato intorno a Leo e Victoria una bolla positiva, libera da insulti, critiche e odio sociale, per mantenere la privacy dei loro figli. Di conseguenza, sono diventati due dei bambini più ammirati e benvoluti d’Italia. Il pubblico dei genitori li adora incondizionatamente e questo li ha resi tra i bambini più ammirati e benvoluti d’Italia.