Vladimir Luxuria: chi è, età, carriera, vita privata, vero nome, carriera politica, flirt, amori

Vladimir Luxuria è un personaggio televisivo oltre che una ex politica italiana e oggi anche opinionista del reality l’Isola dei famosi. Di lei conosciamo tanto da un punto di vista artistico e professionale ma anche privato. Ad ogni modo conosciamo meglio la sua storia.

Vladimir Luxuria chi è

È nata il 24 giugno 1965 a Foggia e da 56 anni. Vladimir è nata uomo ed il suo pronome pare fosse Vladimiro Guadagno ed ha vissuto un’infanzia molto difficile perché non si è mai sentita a suo agio con la natura. È stato tra gli anni sessanta, settanta e ottanta che ha deciso di cambiare sesso avendo desiderato tanto diventare una donna. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a La zanzara pare abbia ammesso di aver lavorato come prostituta e di aver fatto anche uso di sostanze stupefacenti. Ha subito anche diverse aggressioni come quella che è stata raccontata dalla stessa attraverso una foto che ha condiviso sul suo account Instagram. Pare che fosse stata aggredita da alcuni ragazzi proprio mentre si trovava nella metropolitana di Milano. Riguardo la sua formazione sappiamo che si è diplomata e poi si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con 110 e lode.

Carriera

Riguardo la sua carriera sappiamo che si è impegnata in politica ed è stata una attivista ma ha anche intrapreso la strada del mondo dello spettacolo. È stata infatti una attrice conduttrice è noto personaggio televisivo. Negli anni Ottanta è diventata un’ attivista ed ha anche iniziato a invitare nel movimento lgbt collaborando anche con lo storico circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. È diventata poi direttrice di questo stesso circolo degli anni 90. Ha organizzato nel 1994 il primo gay pride di Italia insieme ad Imma Battaglia. È apparsa poi nel film intitolato Come mi vuoi di Carmine Amoroso ed a partire dal 2000 ha recitato in alcuni spettacoli teatrali. È stata spesso ospite fissa in televisione del Maurizio Costanzo Show tra il 1999 è il 2005. Ha condotto programmi come One shot Evolution e L’isola di Adamo ed Eva ed ha preso parte anche diversi reali di come L’isola dei famosi. È stata l’opinionista del Grande Fratello nel 2014 e ospite seppur temporanea del Grande Fratello vip di Barbara D’Urso e concorrente anche di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Attualmente è opinionista dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che a 16 anni ha avuto la sua prima storia d’amore che è finita per via della vergogna provata dal partner nei suoi confronti. Così come la stessa ha raccontato ho avuto una relazione clandestina con un politico di centro-destra. Nel 2017 ha raccontato di aver avuto una nuova relazione, anche se ha non ha mai svelato l’identità del compagno. Ed ancora nell’estate 2020 ha avuto un flirt con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Gennaro siciliano.