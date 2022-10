Vuoi sapere chi è Dario Cassini? Età, biografia, carriera, fidanzata, figli e Ballando con le Stelle

Dario Cassini è un attore, comico e cabarettista italiano. È diventato noto al grande pubblico grazie a importanti programmi e film televisivi e a vari personaggi di fiction e film. Attualmente è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022, condotto da Milly Carlucci.

Chi è Dario Cassini?

Biografia

Dario Cassini è nato il 18 giugno 1967 a Napoli e ha avuto tre fratelli. La madre, rimasta vedova in giovane età, ha cresciuto tutti e quattro i figli da sola. Lui stesso ha detto di essere orgoglioso dell’attività di sua madre dopo che suo padre, un medico (morto prematuramente), aveva lasciato prematuramente la casa. La madre dovette prendersi cura di Dario e dei suoi tre fratelli, in quanto medico. Sebbene i genitori sognassero per lui una carriera professionale, egli seguì la sua passione e divenne invece un attore. Ha lavorato come speaker radiofonico prima di diventare uno speaker radiofonico e di apparire in teatro, al cinema e sul piccolo schermo. Ora è arrivato al grande pubblico come uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Lavoro e carriera

La carriera di Dario Cassini inizia con la sua formazione accademica. Infatti, nato e cresciuto al Vomero, ha scoperto la sua passione per il palcoscenico dopo aver lasciato Napoli. Dopo essersi diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro La Scaletta di Roma, ha fatto esperienza in diversi ambiti artistici, tra cui il teatro drammatico, la fiction, le serie tv, il cinema d’autore e la comicità televisiva. In questo modo si è fatto conoscere partecipando a Zelig, Colorado Cafè e Le Iene, con Simona Ventura. La sua serie successiva di sketch è incentrata sulle donne e sul mondo femminile in generale. Ha scritto diversi libri ed è un popolare personaggio radiofonico di Radio Kiss Kiss. Su Rai 1 farà un’apparizione nel programma Ballando con le stelle.

Fidanzato e figlio

In merito alla vita privata di Dario Cassini non abbiamo molte informazioni disponibili. Difatti, sappiamo che è fidanzato e che ha un figlio di nome Raffaele.