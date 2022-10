Vuoi sapere chi è Giampiero Mughini? Età, biografia, carriera, moglie, figli e Ballando con le Stelle

Giampiero Mughini, catanese, 81 anni, giornalista, autore e personaggio televisivo, è un popolare personaggio televisivo. Controcampo, L’appello del Martedì e Tiki Taka sono solo alcune delle trasmissioni in cui Mughini appare spesso come scrittore e giornalista. Con 43 libri, cinque film e una presenza regolare in diversi programmi televisivi, Milly Carlucci condurrà Ballando con le Stelle 2022, una gara di ballo.

Chi è Giampiero Mughini?

Nome : Giampiero Mughini

: Giampiero Mughini Età: 81 anni

81 anni Dat a di nascita: 16 aprile 1941

16 aprile 1941 Luogo di nascita : Catania

: Catania Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Professione : Scrittore, giornalista, opinionista e personaggio televisivo

: Scrittore, giornalista, opinionista e personaggio televisivo Peso: 72 Kg

72 Kg Altezza: 175 cm

175 cm Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @giampieromughini_real

Biografia

Giampiero Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941. Nel 1963 crea Giovane Critica, una rivista di sinistra, e si laurea all’Università La Sapienza di Roma in Lingue e Letterature Moderne. Grazie alla laurea, diventa professore di italiano in un liceo di Versailles. Nel 1970, Mughini si trasferisce a Roma e inizia a lavorare per il quotidiano Paese Sera; questa esperienza lo ispira a co-fondare Il Manifesto. Grazie alla sua esperienza, Mughini è uno dei più importanti giornalisti di sinistra in Italia. Negli anni Ottanta decide di allontanarsi dalla politica di sinistra e inizia a lavorare a libri e programmi televisivi. Ha scritto in tutto 43 libri e partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui Ieri, Goggi e Domani. Lo abbiamo visto al Maurizio Costanzo Show (Maurizio Costanzo), a L’appello del martedì e a Controcampo, programma che gli ha permesso di raggiungere un vasto pubblico. Giampiero Mughini risiede a Roma con la moglie Michela Pand.

Lavoro e carriera

Dopo la maturità classica a Catania, Giampiero Mughini si iscrive e si laurea alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università La Sapienza. Nel 1963 fonda Giovane Critica, rivista di critica culturale, e nel 1969 Il Manifesto, settimanale di economia politica. Da quest’ultima testata si dimette dopo soli tre mesi per incompatibilità. Mughini è stato co-sceneggiatore dei film Ecce Bombo (1978) e Sogni d’oro (1981) di Nanni Moretti. Nel 2007 è stato radiato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio ed è diventato libero professionista. Giampiero Mughini ha pubblicato 43 libri a partire dagli anni Ottanta e negli ultimi trent’anni è apparso spesso in televisione, partecipando quasi regolarmente a Stasera Italia. Lo rivedremo a Ballando con le Stelle 2022 alle prese con la coreografia e la danza.

Vita privata

Giampiero Mughini e sua moglie, la costumista Michela Pandolfi, risiedono a Roma, dove si prendono cura di un cane di nome Bibi. La coppia non ha figli e si prende cura di Bibi. Nonostante abbia avuto un cancro alla prostata nel 2006, Giampiero Mughini non ne ha parlato fino al 2008. Alla sua prima gara, Giampiero Mughini è uno dei concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2022. Giampiero balla con Vera Kinnunen, un’insegnante di danza.