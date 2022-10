Vuoi sapere chi è Giampiero Mughini? Età, moglie, figli, malattia e Ballando con le stelle

Giampiero Mughini, ex giornalista e opinionista sportivo, parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle. Scopriamolo meglio: dall’età alla formazione, da Lotta Continua a Giuliano Ferrara, dalla moglie alla Juventus.

Età, origini, famiglia, impegno politico

Giampiero Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941. Nella sua città natale ha fondato e diretto la rivista Giovane Critica nel 1963. Dopo la maturità classica, si è laureato alla Sapienza (Roma) in Lingue e Letterature Moderne con una tesi in Letteratura Francese . Particolarmente attivo nelle manifestazioni studentesche, si è trasferito stabilmente a Roma ed è stato tra i fondatori del periodico Il manifesto (che ha lasciato poco dopo). Ha poi diretto il giornale ufficiale del movimento Lotta Continua fino alla rottura con gli ambienti dell’estrema sinistra negli anni Ottanta. In questa occasione scrisse il pamphlet “Compagni addio”.

Giampiero Mughini, da giornalista ad opinionista sportivo

Alla fine degli anni Ottanta, Mughini ha iniziato a collaborare con L’Europeo e poi con Panorama. Anche la sua collaborazione con Il Foglio di Giuliano Ferrara fu fruttuosa. Il pubblico televisivo ha iniziato a conoscerlo bene quando, nel 1987, è stato ospite fisso del programma “Ieri, Goggi e domani”; ma è diventato ancora più noto quando, negli anni Novanta, ha iniziato a partecipare regolarmente al talk show di Maurizio Costanzo. Una presenza favorita anche dalle sue frequenti apparizioni in programmi sportivi: si comincia nel 1998 con “Controcampo”, dove i suoi commenti sagaci e le sue brillanti osservazioni sono spesso avvincenti, e sempre con un amore sconfinato per la Juventus, la sua squadra del cuore.

Negli anni Duemila, Giampiero Mughini ha continuato a partecipare come ospite a molti programmi di calcio e di attualità, come Stasera Italia su Rete 4. È molto attivo anche come scrittore. Nel 2007 è stato radiato dall’albo dei giornalisti per aver scritto due articoli nonostante fosse stato sospeso a causa della sua partecipazione a uno spot pubblicitario. Dall’8 ottobre 2022, Mughini sarà uno dei concorrenti della 17ª edizione di Ballando con le stelle condotta come sempre su Rai 1 da Milly Carlucci.