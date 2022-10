Vuoi sapere chi è Giovanni Floris chi è? Età, biografia, carriera, figli e vita privata

Il giornalista italiano Giovanni Floris è nato il 27 dicembre 1967 a Roma. Si è fatto strada nel mondo dell’informazione come corrispondente televisivo per la RAI, essendo testimone di molti eventi storici come l’attentato alle Torri Gemelle di New York. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la moglie di Giovanni Floris? Giovanni Floris e sua moglie, Beatrice Mariani, sono entrambi scrittori e giornalisti di fama. I due, coetanei, sono uniti da molti anni e insieme hanno costruito una bella famiglia. Il primo incontro è avvenuto durante gli studi universitari, quando entrambi studiavano alla Luiss di Roma. Da allora non si sono più lasciati, forti anche delle tante cose in comune che li hanno portati al matrimonio.

È un’accademia specializzata in ricerca e scrittura. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato An English Girl, e due anni dopo il secondo: While Life Runs. Ha una passione per la conoscenza, i libri e le informazioni. Inoltre, la donna è nota per la sua vasta conoscenza del sistema economico e politico, essendosi laureata in quella facoltà. La canzone che Giovanni Floris ha scritto per il programma dimartedì è stata composta insieme alla moglie Beatrice. Si tratta di un antico canto popolare dei minatori americani che parla della fatica di lavorare ogni giorno. Durante un’intervista rilasciata dal giornalista a TV Sorrisi e Canzoni, sembra che l’idea sia venuta proprio alla moglie. “Ci è piaciuta perché mette insieme musica familiare e temi sociali, soprattutto quello del lavoro”, ha commentato. I figli della coppia Giovanni Floris e Beatrice Mariani hanno dato al mondo due figli, di nome Valerio e Fabio.