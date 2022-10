Vuoi sapere chi è Luca Barbarossa? Età, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Dove e quando è nato, biografia e carriera di Luca Barbarossa

Luca Barbarossa è nato a Roma il 15 aprile 1961. Ha due sorelle, Susanna e Veronica, e due fratelli, Lorenzo e Cristiano. Inizia il suo apprendistato come musicista di strada a Piazza Navona, suonando il repertorio folk americano ei classici del cantautorato italiano. Nel 1980 viene notato da Gianni Ravera, che lo invita a partecipare al Festival di Castrocaro. Lì presenta il brano “Sarà l’età”, firmando il suo primo contratto discografico con la Fonit Cetra grazie alla vittoria in quella manifestazione. Il vincitore di Castrocaro passa poi di diritto al Festival di Sanremo 1981 con “Roma spogliata”, riscuotendo un buon successo ma arrivando inaspettatamente al quarto posto e primo tra i giovani.

Nel 1982 pubblica il singolo “La strada del sole” a Un disco per l’estate per poi passare alla Cbs, dove pubblica i 45 giri “Colore”, “Vita” e “Via Margutta”. Nel 1987 torna a Sanremo con “Come dentro un film”, classificandosi al nono posto e ottenendo da Un disco per l’estate lo stesso riconoscimento. Nel 1988 torna nuovamente a Sanremo. Con “L’amore rubato”, brano sulla violenza sessuale che si classifica al terzo posto, vince nuovamente la kermesse. Nel 1992, “Portami a ballare” è la canzone che dedica alla madre e che vince la kermesse. Nei fine settimana presenta il programma radiofonico “Radio 2 Social Club”, che va in onda su Rai Radio 2.

La moglie, i figli: vita privata di Luca Barbarossa

Flavio, il primo figlio di Ingrid Salvat, è nato il 17 aprile 1999, giorno del loro matrimonio. Gli altri due figli della coppia, Margot e Flavio, sono nati rispettivamente nel 2001 e nel 2009. Nel suo libro di memorie, Don’t Miss a Thing, ammette di avere problemi a dormire: “Crollo a qualsiasi ora della sera. All’alba mi alzo presto, devo lavorare, ma sono in piedi dalle quattro e mezza. Mentre dormo, spesso mi vengono in mente intere strofe, le ripeto incessantemente fino a memorizzarle e poi, appena mi alzo dal letto, le scrivo”.