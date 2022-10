Vuoi sapere chi è Lucia Russo moglie di Memo Remigi?

È morta Lucia Russo, moglie del noto cantante e paroliere Memo Remigi. Si è spenta all’età di 82 anni a Varese, in Italia. Purtroppo era malata da tempo. Il cantante stesso ha pubblicato la notizia sui social media.

Memo Remigi è morta la moglie Lucia Russo

Avevamo già previsto che la donna sarebbe morta martedì 12 gennaio a Varese, città in cui la coppia ha vissuto a partire dal 2005. Da tempo gravemente malata, la donna si è spenta martedì 12 gennaio. Memo e Lucia si erano sposati nel 1966 dopo un lungo e duraturo amore. Non si è trattato di una dipartita improvvisa, ma di una partenza che lei soffriva da tempo, ha dichiarato il cantante in un post su Facebook. È stato un posto magnifico per trascorrere una lunga e piacevole vacanza, e se non tornerà presto, vorrà dire che presto la raggiungerò anch’io, dato che ho molto da fare al momento!

Il trasferimento a Varese

Memo Remigi e la sua consorte vivevano a Varese, dove Lucia Russo ha studiato da bambina. Il cantante, anch’egli 82enne, è originario di Erba, nel Comasco, e pare si sia trasferito a Varese per amore, lasciando la sua amata Milano. Negli ultimi anni, il cantante è apparso spesso in televisione, in particolare nel programma di propaganda in diretta di La7.

Chi era Lucia Russo?

Una donna come Caterina Balivo non potrebbe mai essere un peso, secondo un’intervista rilasciata qualche tempo fa dalla cantante. È una donna bella e intelligente, e lo è da molto tempo. Si sono conosciuti sul campo da golf e si sono innamorati, si sono sposati poco dopo e nel 1962 hanno avuto un figlio e quattro nipoti. “Qualche anno fa, l’ho soffiata a un avversario e mi sono trasferito a Milano, dove viviamo ancora insieme 53 anni dopo. È una madre amorevole e abbiamo quattro nipoti. Ci amiamo ancora dopo 53 anni”, ha dichiarato il noto artista in una recente intervista. Barbara D’Urso e Caterina Spaak, invece, sono state altre due donne con cui il cantante ha avuto delle avventure.