Vuoi sapere chi è Massimiliano Pani? Età, biografia, figlio di Mina, padre, moglie e figli

Il compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano Massimiliano Pani è figlio della cantante Mina e dell’attore Corrado Pani. Massimiliano Pani è nato il 18 aprile 1963 a Milano. Inizia a muovere i primi passi nella musica in giovane età. A 16 anni debutta come autore di due canzoni con Valentino Alfano, Sensazioni e Il vento incluso, nell’album Attila di Mina del 1979.

Massimiliano Pani è formato musicalmente sotto la guida di Mario Robbiani e Celso Valli. A partire dall’album successivo ad Attila, ha collaborato stabilmente con la madre. Con l’esperienza acquisita nel corso della sua carriera è diventato anche strumentista e arrangiatore. Come compositore di colonne sonore, ha lavorato con RAI e Mediaset, oltre che con Medusa e Aran Endemol. Inoltre, ha composto musiche per spot pubblicitari per alcune aziende. Conduttore televisivo e autore sono altri due incarichi che ha ricoperto nel corso della sua vita.

Vita privata, moglie e figli del produttore discografico

Il produttore discografico italiano Massimiliano Pani ha avuto due matrimoni. La prima moglie è stata Ulrike Dellrath, con la quale ha avuto il primo figlio Axel, nato nel 1986. La sua seconda moglie è Milena Martelli, che ha dato alla luce il suo figlio secondo Edoardo nel 2004. Il 9 maggio 2018 il compositore è diventato nonno quando è venuta al mondo la piccola Alma, primogenita del figlio Axel. Il compositore non è attivo sui social media; non esistono account personali su Instagram o Facebook gestiti dall’uomo stesso..