Batterio mortale attacca dopo l’incontro con il papa! Luca, 24 anni, muore in meno di un giorno!

Luca Re Sartù: Un giovane dal brillante futuro interrotto

Luca Re Sartù, un promettente 24enne originario di Marnate, provincia di Varese, è tragicamente scomparso venerdì 11 agosto presso l’ospedale San Gerardo di Monza. La sua inaspettata dipartita ha seguito un evento che avrebbe dovuto essere di celebrazione: la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, dove era stato in compagnia del Papa Francesco.

Un ritorno in Italia segnato dalla malattia

Durante il suo soggiorno in Portogallo, Luca aveva manifestato segni di febbre. Tuttavia, i medici locali avevano attribuito i suoi sintomi alla stanchezza accumulata durante l’evento. Rientrato in Italia, la sua salute ha iniziato a preoccupare la famiglia, che ha rapidamente cercato assistenza presso la clinica Mater Domini di Castellanza. Le sue condizioni non migliorando, Luca è stato successivamente trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le ipotesi sulla sua scomparsa e le toccanti parole della sua famiglia

“Sospettiamo che Luca possa aver contratto il batterio, lo stafilococco, durante il suo soggiorno a Lisbona,” ha dichiarato con profondo dolore il padre di Luca, Francesco Re Sartù, ex consigliere comunale.

Luca, noto per la sua vigorosa costituzione atletica, sembrava inizialmente riprendersi dal suo rientro in Italia. L’inaspettato declino della sua salute ha profondamente scosso la comunità di Marnate, tra cui il parroco Alberto Dell’Acqua e la sindaca Maria Elisabetta Galli, che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia e condiviso le loro preghiere.

Un omaggio ai medici e la tragica conferma

I genitori del giovane, nel ricordare i momenti angoscianti, hanno espresso riconoscenza verso il personale medico: “I medici sono stati straordinari, riuscendo a stabilizzarlo inizialmente. Tuttavia, giovedì mattina è stato trasferito all’unità coronarica dell’ospedale di Monza, dove, purtroppo, non si è più ripreso.”

Il mistero che avvolge la causa della sua morte potrebbe essere svelato dall’autopsia programmata per lunedì 14 agosto. Nel frattempo, la comunità di Marnate e tutti coloro che conoscevano Luca lo ricordano con profondo affetto.