40enne respinge avances dei giovani con cultura: ‘Che ne sapete voi di Manzoni?

Un episodio che si sarebbe potuto svolgere come una normale giornata al mare, è diventato un caso virale su Facebook, grazie al racconto della protagonista, una donna di 40 anni. Nonostante alcuni commenti critici, la maggior parte degli utenti ha appoggiato la sua reazione. Il tutto ha avuto inizio in una giornata di ottobre insolitamente calda sulla spiaggia di Ostia, a Roma.

L’approccio dei giovani uomini

Stesa al sole sulla sua spiaggia, la donna è stata avvicinata da due giovani uomini. Belli, in forma e con un atteggiamento sicuro, hanno iniziato a scambiare qualche parola con la “signora”, come l’hanno chiamata.

La prova di cultura generale

La donna ha deciso di mettere alla prova i suoi corteggiatori con alcune domande di cultura generale. Alla prima domanda “Chi sono Fedez e la Ferragni?”, i due hanno risposto prontamente. Ma alla domanda successiva “Sapete chi sono Toscanelli e Lutazio Catullo?” e “Chi ha scritto i Promessi Sposi?”, i ragazzi hanno dovuto ammettere la loro ignoranza.

La risposta della 40enne

“Magari dovreste dedicare meno tempo ad allenare i bicipiti e un po’ più di tempo ad allenare quel muscolo che divide le orecchie. Lo vedo abbastanza atrofizzato”, è stata la risposta finale della donna, che ha poi condiviso l’intera vicenda su Facebook. Nonostante qualche critica, la maggior parte degli utenti ha applaudito la sua reazione.

La conclusione dell’episodio

Per i due giovani uomini la giornata non è andata come previsto. Pensavano di fare colpo con il loro fisico scolpito, ma si sono trovati di fronte a una donna che valuta oltre le apparenze. Alla fine, come si suol dire, si sono presi un “due di picche” e sono stati rimandati al prossimo… esame. “Sono andati via senza nemmeno salutare”, ha raccontato la donna, descrivendo la loro delusione.