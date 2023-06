A 80 anni sposa un egiziano di 35: una storia d'amore che non conosce limiti - Controcopertina

La storia d’amore tra Iris Jones, una pensionata di 80 anni, e Mohamed Ahmed Irbriham, un uomo egiziano di 35 anni, sta facendo molto discutere. Nonostante la grande differenza di età, la loro relazione sentimentale prospera e hanno recentemente annunciato il loro matrimonio. Nonostante le critiche e le perplessità dell’opinione pubblica, Iris è decisa a seguire il suo cuore.

Un amore sincero oltre la differenza di età

Iris ha confermato che il loro amore è autentico e che Mohamed non ha mai mostrato interesse per i suoi soldi. La loro storia è iniziata sui social media e Iris ha deciso di viaggiare fino in Egitto per incontrare Mohamed di persona. È stato un incontro speciale che ha fatto scoccare la scintilla dell’amore. Nonostante le critiche, Mohamed ha sempre dimostrato sincerità nei confronti di Iris.

Matrimonio e critiche familiari

La coppia ha cercato di sposarsi al Cairo, ma alcuni problemi burocratici hanno impedito la celebrazione del matrimonio. Tuttavia, tutti i documenti necessari sono stati risolti e ora Iris e Mohamed sono marito e moglie. Nonostante l’opposizione della famiglia di Iris, la pensionata è determinata a seguire il proprio cuore e a vivere questa storia d’amore senza compromessi.

Confessioni sulla sfera sessuale

Le dichiarazioni di Iris sulla loro vita sessuale hanno suscitato scalpore e commenti da parte del pubblico britannico. La pensionata ha parlato apertamente dell’intimità con Mohamed, svelando dettagli intimi. Nonostante le reazioni sorprendenti, Iris ha affrontato il tema con sincerità e senza vergogna. La sua onestà nel condividere queste esperienze intime dimostra la forza del loro legame.

La storia d’amore tra Iris e Mohamed è un esempio di come l’amore possa superare qualsiasi barriera, inclusa quella dell’età. Nonostante le critiche e le perplessità, la coppia ha scelto di seguire il proprio cuore e vivere la propria storia senza preoccuparsi del giudizio altrui. È un promemoria che l’amore non ha limiti e che ogni individuo ha il diritto di cercare la felicità con la persona che ama, indipendentemente dalla differenza di età.