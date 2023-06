Le donne single sono felici, soprattutto dopo i 45 anni: un nuovo paradigma - Controcopertina

Secondo una ricerca condotta dall’agenzia di analisi di mercato Mintel, il 32% delle donne single tra i 45 e i 65 anni afferma di essere felice di essere single. Questo studio ha evidenziato un trend in cui sempre più donne scelgono di dedicarsi alle proprie passioni e godersi la vita senza la necessità di una relazione stabile. Questa tendenza è particolarmente pronunciata nelle donne oltre i 45 anni, dove il 32% si dichiara felice di essere single, rispetto al 19% degli uomini nella stessa fascia d’età.

La felicità delle donne single

La ricerca ha mostrato che la maggior parte delle donne single è soddisfatta del proprio status e non si impegna attivamente nella ricerca di una relazione. Al contrario, si concentrano sul lavoro e sul perseguimento delle proprie passioni. Questo dimostra che le donne single stanno trovando la felicità nella loro indipendenza e nella realizzazione personale, anziché basare la propria felicità su una relazione romantica.

Un cambiamento socio-culturale

Secondo la psicoterapeuta Elisabetta Todaro, questo fenomeno di donne single felici è il risultato di un cambiamento socio-culturale che sta avvenendo da anni. Le donne hanno sempre più opportunità di affermarsi sia nel lavoro che nelle relazioni affettive. Grazie a contesti culturalmente stimolanti, molte donne stanno sviluppando le loro capacità emancipative e si stanno liberando dagli stereotipi tradizionali di genere. Le donne possono fare scelte autonome e prendere le distanze dagli stereotipi del passato.

La scelta di essere single

In passato, molte donne vedevano la realizzazione familiare e il partner come un segno di riconoscimento sociale. Non sposarsi poteva portare al giudizio negativo di essere etichettate come “zitelle”. Oggi, invece, molte donne scelgono di avere una relazione per vivere esperienze significative e condividere la propria vita e passioni con un partner. La presenza di un compagno non è più vista come un bisogno, ma come una scelta consapevole.

Il piacere sessuale oltre i 50 anni

Secondo il terapeuta David Schnarch, il vero piacere sessuale inizia dopo i 50 anni. A questa età, molte preoccupazioni legate alla famiglia e alla carriera si attenuano, consentendo alle persone di concentrarsi maggiormente su se stesse. Le donne, in particolare, investono il loro tempo in attività che le gratificano, come lezioni di tango, scrittura di poesie, socializzazione e benessere fisico.

Gli uomini e la valorizzazione personale

Spesso sono le compagne che incoraggiano gli uomini a prendersi cura di sé al di fuori del lavoro, ad avere interessi e a crescere culturalmente. Gli uomini tendono a trovare maggiore gratificazione nella sfera lavorativa e possono soffrire maggiormente del pensionamento.

Le donne single stanno scoprendo la felicità nella loro indipendenza e nella ricerca della realizzazione personale. Questo nuovo paradigma riflette un cambiamento socio-culturale che sta permettendo alle donne di fare scelte autonome e di essere riconosciute e valorizzate nella loro singolarità. La società dovrebbe accettare e rispettare la scelta di essere single, consentendo a tutti di vivere la propria vita secondo le proprie preferenze e aspirazioni.