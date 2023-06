E' spirato in ospedale il 40enne italiano aggredito da un gruppo di romeni: la triste fine di Alessandro Castellaccio - Controcopertina

La notizia della morte di Alessandro Castellaccio, il 40enne tiburtino brutalmente aggredito da un gruppo di romeni nel centro storico di Tivoli, ha scosso profondamente tutti coloro che erano stati testimoni di questa violenta aggressione. Dopo una lotta tra la vita e la morte durata 5 giorni, il cuore di Alessandro ha smesso di battere.

La ferocia dell’aggressione

Alessandro Castellaccio era stato vittima di un’aggressione incredibilmente violenta nella piazza Codro Benedetti, un’area adiacente a via Domenico Giuliani e alla chiesa di Sant’Antonio Abate. I medici avevano diagnosticato numerose fratture, inclusa una frattura al cranio che aveva provocato un’emorragia cerebrale. L’aggressione, perpetrata con pugni e calci, è stata una dimostrazione di violenza inaudita.

La ricerca dei responsabili

Le autorità stanno attualmente cercando di identificare i membri del gruppo di romeni responsabili dell’aggressione. I carabinieri della Compagnia di Tivoli stanno conducendo un’indagine accurata per far luce su questo tragico episodio di violenza gratuita.

Il contesto della lite

Sembrerebbe che la lite tra Alessandro Castellaccio e Aurel C., un romeno residente nella stessa zona, sia nata da motivi futili. Inizialmente, sembrava che la discussione potesse risolversi tra i due, ma improvvisamente tutto si è trasformato in un brutale pestaggio quando un gruppo di romeni è intervenuto a sostegno di Aurel C.

Le gravi conseguenze

Il gruppo di aggressori ha colpito Alessandro Castellaccio con violenza estrema, causandogli lesioni gravissime. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli, ma le sue condizioni erano così critiche che è stato successivamente trasferito al reparto di Terapia Intensiva del policlinico “Umberto I” di Roma. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Alessandro non è riuscito a sopravvivere.

Le conseguenze legali

Dopo l’aggressione, i carabinieri hanno rintracciato Aurel C. presso il pronto soccorso di Tivoli, dove l’uomo era andato per curare le contusioni riportate durante la lite. Aurel C. è stato denunciato per lesioni gravissime e le indagini stanno procedendo per individuare gli altri autori del brutale pestaggio. Attualmente, il fascicolo aperto dalla Procura di Tivoli è per omicidio, poiché la morte di Alessandro Castellaccio ha portato a conseguenze tragiche.

La morte di Alessandro Castellaccio a seguito di un’aggressione così violenta ha lasciato un’impronta di tristezza e rabbia nella comunità. È fondamentale che la giustizia venga fatta e che i responsabili di questo atto brutale vengano identificati e puniti. Ogni vita ha un valore inestimabile e dobbiamo lavorare insieme per creare una società in cui la violenza non abbia spazio.