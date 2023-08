A Bari, turisti disperati perdono la crociera: il video della loro richiesta al comandante diventa virale!

Un ritardo costoso a Bari

Una giornata come tante al porto di Bari ha riservato una sorpresa che ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti online. Due turisti, con una disperazione tangibile, hanno perso la loro attesa crociera. Ma ciò che ha reso l’episodio indimenticabile è stata la loro audace richiesta.

La richiesta al comandante

In un momento di puro panico e speranza, i due turisti hanno tentato l’impensabile: chiedere al comandante della grande nave di tornare indietro per prenderli a bordo. Una richiesta quasi irrealizzabile in un contesto come quello delle partenze programmate delle navi da crociera.

Da Bari al web: un video diventa virale

La scena ha catturato l’attenzione di un passante che ha deciso di immortalare l’episodio con il suo smartphone. Pochi istanti dopo, il video era già su vari social media.

La popolarità su TikTok

Il clip ha fatto la sua apparizione sulla pagina “Welcome to favelas” ed è stato successivamente condiviso su TikTok, guadagnando una popolarità fulminea. Attualmente, il video ha superato le 100.000 visualizzazioni, diventando uno dei momenti più discussi della settimana.

Questo episodio, oltre a sottolineare l’importanza di arrivare puntuali alle imbarcazioni, ci mostra come un singolo momento possa diventare un fenomeno virale in pochissimo tempo.