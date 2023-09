Addio a Armando Sommajuolo: Un Giornalista di Lunga Data

La Scomparsa di un Volto Storico

Il giornalismo italiano è in lutto per la perdita di un’icona: Armando Sommajuolo, volto noto di La7, è scomparso all’età di 70 anni. La notizia è stata comunicata da Enrico Mentana, suo collega e amico di lunga data, attraverso un toccante post sui social media.

Un Tributo Commosso

Enrico Mentana ha condiviso il suo dolore e la sua gratitudine per l’amato amico e collega, definendolo una “colonna” di questo telegiornale fin dai tempi in cui era conosciuto come Tmc news, fino al 2015. Mentana ha descritto Sommajuolo come un professionista solido, positivo, e soprattutto, un uomo perbene. Ha concluso il suo tributo con un sentito abbraccio ai cari di Armando.

Una Carriera di Successo

Armando Sommajuolo, nato a Roma nel 1953, ha iniziato la sua carriera giornalistica all’età di 23 anni presso l’emittente Teletevere. Negli anni ’80, ha fatto il salto a TMC, che successivamente sarebbe diventata La7. Qui, ha svolto un ruolo di grande rilievo nel panorama giornalistico italiano, diventando una figura di spicco nella redazione.

La scomparsa di Armando Sommajuolo rappresenta una perdita significativa per il giornalismo italiano, e il suo contributo duraturo rimarrà nell’animo di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.