Addio a Belen Rodriguez da Mediaset: Le reazioni alla notizia

Belen Rodriguez esclusa dai palinsesti Mediaset

Con l’annuncio ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset, è emerso che Belen Rodriguez non farà parte della prossima stagione del Biscione. Una notizia che era già nell’aria e che ora, con la presentazione ufficiale del palinsesto 2023-2024, è stata confermata. L’indiscrezione era stata lanciata da Dagospia, che aveva rivelato la possibile sostituta della showgirl argentina nel programma “Le Iene”: Veronica Gentili.

Il futuro di Belen Rodriguez e la sua partecipazione a Celebrity Hunted

Secondo quanto riportato da Dagospia, Belen Rodriguez farà parte del cast della quarta stagione di Celebrity Hunted, un reality di Prime Video in cui parteciperà insieme alla sorella Cecilia. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della showgirl, che seguono con attenzione le sue prossime mosse televisive.

Belen Rodriguez non compare nei palinsesti Mediaset: Reazioni e dichiarazioni

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, il nome di Belen Rodriguez è stato assente. I suoi fan hanno lasciato messaggi di affetto e sostegno sui suoi post social, sperando di rivederla presto in televisione. La showgirl ha voluto sottolineare che non si tratta di un addio definitivo, ma di una pausa presa volontariamente dalla conduzione televisiva.

Una freccia al veleno contro Belen Rodriguez

In seguito all’annuncio della sua esclusione da Mediaset, Belen Rodriguez è stata oggetto di una freccia al veleno da parte di Simone Coccia Colaiuta, ex compagno di Stefania Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello. Quest’ultimo ha scritto un post polemico sui social, esprimendo la sua soddisfazione per l’allontanamento della showgirl dalla televisione. Le sue dichiarazioni hanno scatenato diverse polemiche online.

