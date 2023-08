Addio a Bryan Randall: Il Compagno Storico di Sandra Bullock

Un Addio Doloreso

Nel mondo dei riflettori e delle celebrità, si è spenta una luce preziosa. Il fotografo e compagno storico dell’acclamata attrice Sandra Bullock, Bryan Randall, ci ha lasciato il 5 agosto, circondato dall’affetto della sua famiglia.

Una Battaglia Silenziosa

A soli 57 anni, Bryan Randall, l’anima dietro l’obiettivo e l’amore accanto a Sandra Bullock, ha concluso la sua lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) dopo tre anni di coraggio e determinazione. Pur avendo affrontato questa sfida nel privato, è stata la sua famiglia a condividere la triste notizia: “È con profonda tristezza che annunciamo la pacifica scomparsa di Bryan Randall il 5 agosto, dopo una battaglia di tre anni contro la SLA. Bryan ha scelto sin dall’inizio di intraprendere questo viaggio in privato, e abbiamo rispettato il suo desiderio al meglio delle nostre capacità.”

Un Amore Nato dallo Sguardo

La storia d’amore tra Sandra Bullock, vincitrice di un Premio Oscar, e Bryan Randall ha iniziato a prendere forma nel 2015. L’obiettivo di Bryan, inizialmente incaricato di immortalare la festa di compleanno del figlio dell’attrice, ha catturato molto di più. Quel giorno è nata una storia d’amore di cui entrambi erano fieri. Le parole di Sandra risuonano con intensità: “Ho trovato l’amore della mia vita. Condividiamo due figli meravigliosi, tre con sua figlia, ed è la cosa migliore al mondo. Lui è l’esempio che voglio per i miei figli.”

Un Esempio di Integrità

L’attrice condivideva un legame profondo con Bryan, riconoscendo le loro differenze e la forza che queste portavano nella loro relazione: “Lui è un esempio quando non siamo d’accordo. Non sono sempre d’accordo con lui e lui non lo è sempre con me, ma è un esempio anche quando non siamo d’accordo.”

Un Addio Rispettoso

La famiglia di Bryan Randall, attraverso un comunicato toccante, chiede rispetto per la privacy che era così preziosa per lui. “Siamo immensamente grati per i dottori che ci hanno accompagnato in questa lotta senza mai cedere e per gli incredibili infermieri che sono diventati come famiglia, sacrificando il tempo con i loro cari per stare accanto a noi. In questo momento, vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo il lutto e ci prepariamo ad affrontare l’impossibile compito di dire addio a Bryan.”