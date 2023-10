Addio a Marzia Ubaldi, l’indimenticabile stella di ‘I Cesaroni’ e ‘Elisa Rivombrosa

L’Italia si stringe in lacrime per la perdita di Marzia Ubaldi, un’icona del cinema e del doppiaggio. La figlia, Emanuela, esprime il suo profondo dolore.

Il mondo dell’arte e dello spettacolo italiano piange la scomparsa di una delle sue figure più amate e rispettate. Sabato 21 ottobre ci ha lasciato Marzia Ubaldi, un volto iconico del piccolo e grande schermo italiano, con una carriera che ha coperto oltre sei decenni. L’attrice e doppiatrice ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare grazie a ruoli memorabili in produzioni adorate come “I Cesaroni”, “Elisa di Rivombrosa”, “Suburra” e, nel 2023, “Call my Agent”.

Sua figlia, Emanuela, ha condiviso il suo dolore con il mondo attraverso un commovente messaggio sui social media: “Ciao mamma… Mot. Stavolta me l’hai combinata proprio grossa…. il ‘chi è di scena’ è stato per te. Sono completamente svuotata…”. Questo addio straziante mette in luce il profondo legame tra madre e figlia. Marzia ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Narni, in provincia di Terni, accanto alla figlia.

Marzia Ubaldi non era solo un’eccezionale attrice, ma anche una talentuosa doppiatrice e una brillante artista teatrale. Ha inciso la prima versione del brano di Fabrizio De André, “La ballata dell’amore cieco”, e ha prestato la sua voce inconfondibile a celebri attrici come Judi Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft, Gena Rowlands, Vanessa Redgrave e Jeanne Moreau.

La carriera di Marzia Ubaldi è un testamento del suo straordinario talento. Attraverso decenni di dedizione alla sua arte, ha toccato il cuore di milioni di persone. Ogni ruolo, ogni performance e ogni voce che ha interpretato rimarranno per sempre parte del tessuto culturale italiano. In questo momento di lutto, fan, amici e colleghi si uniscono per commemorare una vita straordinaria e celebrare un talento che non sarà mai dimenticato.