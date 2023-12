Addio ad Azzurra, una ragazza di 14 anni che aveva un sogno: i suoi idoli erano Fedez e Chiara Ferragni. Purtroppo, Azzurra stava combattendo la stessa malattia del rapper

La piccola comunità di Maser è stata scossa dalla tragica notizia della scomparsa di Azzurra Marotta, una giovane di soli 14 anni che ha perso la sua coraggiosa battaglia contro un tumore al pancreas. Il dolore si è diffuso rapidamente il 30 novembre, lasciando un vuoto nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta, amata e sostenuta.

La Storia di Azzurra e il Suo Legame con Fedez

Azzurra, residente a Maser con la sua famiglia, era conosciuta per la sua forza interiore e la sua determinazione. La sua storia aveva catturato l’attenzione nazionale quando, un anno fa, aveva avuto l’opportunità di incontrare il suo idolo, il rapper italiano Fedez. Ciò che avevano in comune era più di quanto si potesse immaginare: entrambi avevano ricevuto la diagnosi di un tumore al pancreas.





Una foto che ritraeva Azzurra, Fedez e Chiara Ferragni, divenuta virale, aveva simboleggiato un momento di speranza e gioia per tutti coloro che seguivano la sua lotta. Il coraggio di Azzurra aveva ispirato molte persone, dimostrando che la forza interiore può affrontare qualsiasi avversità.

La Coraggiosa Battaglia di Azzurra Contro il Cancro

La diagnosi di Azzurra risale a febbraio 2019, ma non aveva mai perso la speranza. Aveva iniziato le terapie e aveva persino conseguito il diploma di terza media, affrontando l’esame in ospedale. La sua determinazione era evidente anche quando aveva iniziato a frequentare il Liceo Veronese di Montebelluna.

Tuttavia, nelle ultime settimane, le sue condizioni di salute si erano aggravate, mettendo a dura prova il suo spirito indomito. Il “Gazzettino di Treviso” ha raccontato la sua storia, sottolineando il suo coraggio di fronte alle circostanze avverse.

Un Addio Commovente

Azzurra Marotta era conosciuta per i suoi splendidi capelli biondi e gli occhi azzurri che riflettevano la sua anima luminosa. Molti la ricorderanno come una ragazza straordinaria, un esempio di forza e speranza per tutti noi. Il suo funerale si terrà lunedì 4 dicembre alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Coste.

La sua prematura partenza ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere un frammento del suo cammino.