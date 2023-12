Luxottica propone una settimana lavorativa più breve a tutti i suoi dipendenti italiani

Il gigante dell’occhialeria, Luxottica, sta proponendo una svolta nell’organizzazione del lavoro per i suoi dipendenti italiani. Con un nuovo contratto integrativo siglato con i sindacati, l’azienda mira a introdurre la settimana corta, consentendo ai lavoratori di godersi un weekend prolungato mentre mantengono lo stesso stipendio. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa iniziativa e le sue implicazioni.

La Settimana Corta di Luxottica:

Luxottica prevede di implementare la settimana corta per i suoi quasi 20.000 dipendenti italiani. Questa nuova organizzazione del lavoro significherebbe che i lavoratori nelle sedi di Agordo, Sedico, Cencenighe Agordino, Pederobba, Lauriano e Rovereto lavorerebbero solo per quattro giorni alla settimana, da lunedì a giovedì, per 20 settimane all’anno. L’obiettivo è consentire ai dipendenti di godersi un fine settimana più lungo senza il peso del lavoro, mantenendo però lo stesso salario.

Il Costo della Settimana Corta:

Tuttavia, questa opportunità non viene concessa gratuitamente. Per aderire all’iniziativa, i dipendenti dovranno rinunciare a cinque giorni di permesso retribuito all’anno per coprire i venerdì liberi. I restanti 15 giorni di permesso saranno finanziati dall’azienda stessa.





Riflessioni sulla Sfida:

Milena Cesca, segretaria generale Femca Cisl Belluno, ha commentato la proposta sottolineando che i lavoratori cercano sempre più un miglior equilibrio tra lavoro e vita personale. La vera sfida è dimostrare che è possibile essere efficienti e produttivi lavorando meno ore. Questo approccio si adatta al cambiamento che il mondo del lavoro sta attraversando, con una nuova generazione di lavoratori più dinamici e flessibili.

Altri Dettagli del Contratto:

Oltre alla settimana corta, il contratto prevede ulteriori benefici per i dipendenti. Coloro che lasciano l’azienda potranno optare per un periodo di lavoro a tempo parziale per tre anni, mantenendo comunque tutti i contributi. I giovani che sostituiranno i dipendenti in pensione saranno assunti a tempo pieno, rompendo così con la precedente pratica di assunzioni a tempo parziale. Saranno inoltre disponibili permessi aggiuntivi per esami universitari e percorsi di formazione.

Incremento del Premio di Risultato:

Infine, il premio di risultato passerà da 800 a 1000 euro e sarà esteso anche ai lavoratori somministrati.

In conclusione, Luxottica sta cercando di ridefinire il concetto di lavoro per i suoi dipendenti italiani introducendo la settimana corta. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita personale e rispondere alle esigenze di una forza lavoro in continua evoluzione. Resta da vedere come i dipendenti risponderanno a questa proposta e come essa influenzerà l’azienda nel lungo termine.