Addio improvviso a Francesca Rettore: Monselice si stringe intorno alla famiglia dopo un infarto fatale - Controcopertina

Un infarto fulminante strappa via la vita di Francesca Rettore, una madre stimata, mentre il figlio maggiore cerca di chiamare i soccorsi

Introduzione: Monselice si trova in lutto per la repentina e tragica scomparsa di Francesca Rettore, una donna di 55 anni e vedova del dottor Renzo Biasiato. Questa perdita ha lasciato senza parole la comunità locale, con il fratello Enrico che condivide il dolore di tutta la famiglia. Francesca, una madre di due figli e una impiegata commerciale rispettata, è stata colta da un infarto sabato pomeriggio mentre si trovava nella sua casa.

Il dramma dell’infarto

Il figlio maggiore si trovava con Francesca quando ha avuto l’attacco: ha subito capito che qualcosa non andava e ha prontamente chiamato i soccorsi. Il personale medico da Schiavonia è arrivato tempestivamente e ha tentato di rianimarla in ogni modo possibile, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La morte improvvisa di Francesca è stata un colpo totalmente inaspettato: era in buona salute e faceva regolarmente sport. Da giovane aveva praticato la pallavolo, ma si era poi dedicata alla danza e aveva sviluppato una grande passione per le escursioni in montagna, un interesse condiviso dalla sua famiglia. Nel corso degli anni, si era affermata come impiegata commerciale e, dopo una lunga esperienza in un’azienda di Mestrino, aveva recentemente accettato una posizione di maggior responsabilità per trovare nuove sfide professionali.

Un ricordo speciale

A Monselice, Francesca era conosciuta anche come la moglie del dottor Renzo Biasiato, primario del reparto di chirurgia generale nella città dal 1986 al 2004 e professore di chirurgia d’urgenza all’Università di Padova. Biasiato era scomparso nel 2018 dopo una lunga malattia e da allora Francesca si era dedicata intensamente ai suoi figli Raffaele e Sebastiano. Entrambi giovani studiosi laureati in lingue orientali e appassionati di sport, i figli erano motivo di grande orgoglio per Francesca e tra loro c’era un profondo legame madre-figli. Non era raro vederli allenarsi insieme in palestra.

Il ricordo di Enrico

Enrico, il fratello di Francesca e professore di statistica all’Università di Padova, ha parlato del profondo dolore che la famiglia sta affrontando: “È impossibile trovare le parole per descrivere quello che è successo. Tutta la nostra famiglia sta soffrendo profondamente, soprattutto nostra madre che quest’anno compie 88 anni. In questo momento, stiamo sostenendo i ragazzi che si sono ritrovati da un giorno all’altro nell’età adulta e devono gestire una situazione imprevista con grande maturità.”

Il duro colpo per Raffaele e Sebastiano

La morte improvvisa di Francesca rappresenta un duro colpo per i suoi figli Raffaele e Sebastiano, che avevano già dovuto affrontare la perdita del padre quando erano molto giovani. Nonostante la loro assenza, i ragazzi custodiscono con affetto i ricordi e gli insegnamenti di entrambi i genitori, che erano persone sensibili, disponibili e capaci di insegnare loro il valore dell’impegno e della dedizione per raggiungere i propri obiettivi. Questa tragedia lascia nel dolore la madre Dirce, la sorella Luisa e i fratelli Enrico ed Alessandro. I funerali di Francesca si terranno domani alle 15.30 nella cattedrale.