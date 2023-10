Addio prematuro a Pietro, stroncato da un malore dopo aver portato il figlio a scuola

La Tragica Perdita di Pietro Lanzo a 35 Anni

Un destino crudele ha strappato alla vita Pietro Lanzo, deceduto a soli 35 anni dopo aver accompagnato il figlio a scuola. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sconvolti molti, soprattutto nella sua città dove era ben conosciuto per il suo lavoro.

Pietro Lanzo: Un Padre, un Tatuatore, un Amico

Pietro Lanzo è deceduto in maniera improvvisa, pochi minuti dopo aver accompagnato suo figlio a scuola. Lascia dietro di sé tre figli, che ora dovranno crescere senza la figura fondamentale del loro padre. Era noto per essere un bravissimo tatuatore, e la sua perdita ha toccato profondamente non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche i suoi numerosi clienti.

Il Tragico Incidente

Secondo quanto riportato dai vari siti nazionali e locali, Pietro Lanzo ha perso la vita durante una normale giornata. Dopo aver accompagnato il figlio a scuola, stava proseguendo il suo tragitto sulla sua moto di grossa cilindrata quando si è schiantato improvvisamente con un’auto in via Gramsci a Lizzano, in provincia di Taranto. Il padre della vittima, noto per essere stato un ex assessore provinciale e attivista politico, ha avuto un malore una volta arrivato sul luogo dell’incidente.

Nonostante Pietro avesse indossato il casco, non è riuscito a sopravvivere all’incidente. I sanitari hanno tentato per 40 minuti di rianimarlo, ma alla fine è stata confermata la sua morte. Un volontario di un’associazione che si è recato sul posto ha voluto condividere il suo stato d’animo su Facebook.

Un Addio Straziante

L’infermiere volontario ha scritto su Facebook: “Pietro, abbiamo tentato fin all’ultimo secondo pur di rivedere il tuo cuore ripartire. Purtroppo non è stato così. Arrivederci caro Pietro”. Il dolore è grande per tutta la famiglia e la comunità di Lizzano. La perdita di Pietro Lanzo è una tragedia che ricorda quanto la vita possa essere imprevedibile e spietata.