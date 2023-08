Addio, se ne va un pezzo di storia della televisione italiana

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Alessandro Alessandro, un compositore e pianista di fama televisiva e musicale. Questo iconico volto degli anni ’80, che ha collaborato con Marta Flavi e Maurizio Costanzo, ci ha lasciato a 62 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia.

Un talento ineguagliabile

Originario di Roscigno, provincia di Salerno, Alessandro si trasferì a Roma nel 1964, e già a soli 20 anni iniziò a farsi un nome nel mondo della musica esibendosi nei pianobar. La sua carriera prese una svolta decisiva quando Maurizio Costanzo lo scelse nel 1984 per sostituire Franco Bacardi, storico pianista del Maurizio Costanzo Show, per circa 250 puntate.

Un pilastro della televisione

Verso la fine degli anni ’80 e all’inizio dei ’90, Alessandro divenne una figura centrale nel programma “Agenzia Matrimoniale”, condotto da Marta Flavi e trasmesso su Canale 5. La sua abilità al pianoforte era ammirata da tutti gli spettatori.

Un lascito duraturo

Il musicista lascia una moglie, la giornalista del TG1 Chiara Guerra, con cui si sposò nel 2005, e tre figli gemelli, Luca, Gabriele e Carlo. I funerali si terranno a Roma, lunedì 7 agosto, nella chiesa di San Gregorio VII.

Durante la sua illustre carriera, Alessandro ha collaborato con una vasta gamma di artisti, tra cui Lucio Dalla, Michele Zarrillo, Pino Daniele, Renato Zero, Raf, Roy Paci, Bruce Springsteen, Tony Hadley e Antonello Venditti.

Un tributo di affetto

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, tra cui quello del suo paese natale, Roscigno: “L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Alessandro per la perdita del caro Maestro, il quale ha dato per tanti anni lustro, come roscignolo, alla musica italiana”.

Un’eredità indimenticabile

Ricordiamo Alessandro Alessandro come un artista di talento straordinario, il cui contributo alla musica e alla televisione italiana rimarrà indelebile nelle nostre memorie. La sua passione e il suo genio lasceranno un vuoto nel cuore dei suoi ammiratori e colleghi. Che la sua musica continui a risuonare nell’eternità. Addio, caro Maestro.