Adele svela il suo oscuro passato: quattro bottiglie di vino al giorno

Durante uno spettacolo emozionante a Las Vegas, la rinomata cantante Adele ha gettato luce su un capitolo oscuro del suo passato: l’alcolismo. Questa rivelazione ha colto di sorpresa il pubblico, poiché è difficile immaginare una figura di successo come lei in una situazione simile.

Mentre si trovava sul palco del Colosseum Ceasar’s Palace a Las Vegas con un bicchiere di vino in mano, Adele ha intrapreso una conversazione con un fan che stava bevendo. La sua risposta è stata inaspettata: “Goditi il tuo whisky sour. Sono molto, molto invidiosa.” Queste parole hanno generato uno stupore diffuso tra il pubblico, che non si aspettava una confessione così personale.

Adele ha rivelato che ha smesso di bere circa tre mesi fa, mettendo fine a un lungo periodo di dipendenza dall’alcol, in particolare dal vino. La decisione di abbandonare questa abitudine è stata una sfida per la cantante, che ha ammesso di essere stata un’alcolista borderline per la maggior parte dei suoi vent’anni. Durante il periodo di lockdown dovuto al Covid, aveva raggiunto il punto critico di bere quattro bottiglie di vino al giorno, prima ancora di pranzo.

Adele ha rivelato che la sua decisione di smettere di bere è stata motivata dal desiderio di completare il suo album “30”. Tuttavia, ha ammesso che la sobrietà può risultare noiosa e ha aggiunto che le manca molto l’alcol. Questa non è la prima volta che la cantante parla apertamente dei suoi problemi con l’alcol. Nel 2022, durante un’intervista con Oprah Winfrey, aveva condiviso che il suo rapporto problematico con l’alcol era radicato nell’alcolismo di suo padre.

La Svolta Durante il Lockdown

Il percorso verso la sobrietà è iniziato durante il periodo di lockdown, e Adele ha notato benefici significativi sulla sua salute fisica e sulla sua carriera. Questa confessione coraggiosa ha gettato nuova luce sulla sua lotta personale e sulla sua determinazione a superare gli ostacoli.

Mentre Adele continua il suo cammino verso una vita sobria, i suoi fan la sostengono con affetto, ammirando la sua apertura e la sua forza nel condividere questa parte delicata della sua storia. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua strada verso la guarigione e il benessere.