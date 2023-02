Adriano Celentano ricoverato, la notizia nella notte: cosa è successo e come sta

I fan di Adriano Celentano sono preoccupati dopo il suo ricovero all’ospedale di Lecco. Secondo quanto riportato, il cantante è arrivato in ambulanza nella tarda serata di venerdì o nelle prime ore del mattino di sabato.

Adriano Celentano è stato visitato e sottoposto ad alcuni esami. Secondo quanto riportato da testimoni oculari citati dal quotidiano La Provincia di Lecco, il cantante avrebbe poi subito un breve ricovero prima di essere dimesso dal pronto soccorso.

Adriano Celentano è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un fulmine, ma il suo ufficio stampa afferma che sta bene.

Adriano Celentano, che ha compiuto 85 anni lo scorso 6 gennaio, avrebbe accusato un lieve malore e problemi circolatori che hanno preoccupato i familiari. Tuttavia, dopo gli accertamenti l’artista ha potuto fortunatamente tornare nella sua villa di Galbiate.

La moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori, lo ha accompagnato al pronto soccorso. Per rassicurare i tanti fan del cantante azzurro che si erano allarmati dopo la notizia del suo ricovero all’Ospedale Manzoni di Lecco, l’ufficio stampa del Clan ha diffuso un comunicato in cui si legge: “Sta benissimo e non ha avuto alcun malore”.

I familiari di Adriano Celentano e l’azienda ospedaliera sono molto riservati. Qualche giorno fa, domenica 12 febbraio, a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2023 vinta da Marco Mengoni, il cantante era apparso sui social media con un post enigmatico che probabilmente alludeva alle polemiche sollevate dal mondo politico vicino al governo, in riferimento proprio all’ultimo Festival di Sanremo. “Anche stamattina ho letto i giornali, ormai è certo, non potrò tornare in televisione”, aveva scritto il cantante sul suo profilo Instagram.