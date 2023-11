Aggressione con acido muriatico a Erba: L’orrore di una storia di violenza

L’Incubo Continua per una Giovane Vittima di Violenza

Una terribile vicenda di violenza ha sconvolto la tranquilla città di Erba, in provincia di Como, nel pomeriggio di oggi, 21 novembre. Una giovane donna di 23 anni, originaria del Marocco, è stata aggredita con acido muriatico dal suo ex fidanzato, un uomo di 25 anni. Questo episodio terribile è solo l’ultimo capitolo di una storia di violenza che la vittima aveva denunciato in passato.

Un Passato Segnato dalla Paura

Il 25enne aveva già tentato più volte di aggredire la sua ex compagna in precedenza, arrivando persino a distruggere la sua auto durante un episodio di violenza ad agosto. A seguito di quel tragico evento, era stato arrestato in flagranza di reato e aveva ricevuto un divieto di avvicinamento alla vittima. Tuttavia, come spesso accade in queste situazioni, il divieto non è stato sufficiente a fermare il suo intento criminale.

Il Momento dell’Aggressione

L’aggressione con l’acido muriatico è avvenuta oggi intorno alle 14:00, quando il 25enne ha lanciato l’acido sul viso della giovane donna. Le circostanze esatte che hanno portato a questo terribile atto sono ancora al vaglio delle autorità investigative.





La Risposta Immediata dei Soccorritori

Fortunatamente, alcuni passanti sono intervenuti e hanno subito allertato i soccorsi. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’aggressore e condotto la vittima all’ospedale più vicino per ricevere le cure necessarie. Altri presenti hanno anche soccorso un uomo di 47 anni che è rimasto ustionato a causa dell’acido.

Le Indagini in Corso

In caserma, l’aggressore ha dichiarato che, nonostante il divieto di avvicinamento, aveva continuato a vedere la sua ex compagna. La 23enne e i testimoni oculari saranno ascoltati nelle prossime ore per fornire una testimonianza completa degli eventi.

Questa tragica storia mette in luce l’importanza della protezione delle vittime di violenza domestica e della necessità di affrontare con decisione situazioni di pericolo. Le indagini continueranno per fare luce su questo orribile episodio di violenza.