Agitazione alla Rai: Beppe Convertini lascia Linea Verde e scatena proteste - Controcopertina

Nuovi cambiamenti alla Rai e il possibile addio di Beppe Convertini

La Rai continua ad essere in tumulto con una serie di cambiamenti che coinvolgono l’azienda pubblica, e adesso anche Beppe Convertini sembra essere coinvolto; sembra ormai certo il suo addio a Linea Verde, e si fa già strada il nome del suo sostituto. A lanciare questa indiscrezione è il sito TvBlog.it. Per il pubblico Rai, questa è una brutta notizia dopo aver appena salutato Fabio Fazio domenica scorsa. Fazio ha dedicato parole meravigliose al pubblico Rai nel suo discorso di commiato, che ha preceduto i titoli di coda dell’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa.

Possibile sostituto per Beppe Convertini a Linea Verde?

Riguardo all’addio di Beppe Convertini, TvBlog scrive: “Nessuna decisione ufficiale e definitiva è stata presa fino ad oggi, ma questa ipotesi sembra decisamente la più probabile al momento”. Secondo il sito, Peppone Calabrese sarebbe confermato, mentre il nome che circola con maggiore insistenza per sostituire Beppe Convertini nell’edizione 2023-2024 di Linea Verde sarebbe quello di Angela Rafanelli, che già affianca Peppone nella versione estiva del programma. La notizia ha immediatamente scatenato proteste da parte dei fan sui social.

Momenti difficili per Beppe Convertini

Non è un periodo facile per Beppe Convertini, che solo pochi giorni fa ha raccontato di essere stato coinvolto in un brutto incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Dall’ospedale San Filippo Neri, dove è stato ricoverato e operato, Beppe Convertini ha aggiornato i fan sulla buona riuscita dell’intervento e ha ringraziato i medici per il loro lavoro. Ha scritto: “Grazie al dottor Scopelliti e al personale dell’ospedale, il mio naso e l’occhio sono tornati al loro posto. Nonostante il mio viso completamente devastato, ho continuato a lavorare in queste settimane”.

Beppe Convertini ha poi aggiunto: “Occhio nero, naso rotto, punti di sutura. Ma per il senso del dovere che mi è stato trasmesso dalla mia famiglia e dalla mia amata Puglia, ho continuato a lavorare. I valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto, appunto il senso del dovere”. Sarà questa una delle sue ultime puntate?