Al Bano dove vive? la tenuta in Puglia immersa nel verde

Al Bano, alias Albano Antonio Carrisi, è una delle stelle più brillanti del Festival di Sanremo 2023. Diamo un’occhiata alla sua tenuta di Cellino San Marco. Al Bano è uno degli ospiti speciali, insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, della seconda serata dell’8 febbraio del Festival di Sanremo 2023. Il celebre cantante di origine pugliese ha calcato il palco dell’Ariston per 15 volte e ha fatto diverse apparizioni come ospite alla manifestazione canora più apprezzata d’Italia. Nel 2023 Al Bano torna al Festival: esploriamo la sua casa di Cellino San Marco, dove risiedono anche la figlia Jasmine Carrisi e la madre Loredana Lecciso.

La tenuta dei Carrisi a Cellino San Marco, in Puglia, mi ha conquistata: è davvero un luogo magico!

Al Bano risiede in Puglia nelle maestose Tenute Carrisi, la tenuta di famiglia a Cellino San Marco, la sua amata città natale in provincia di Brindisi. La tenuta, che risale al XVIII secolo ed è stata tramandata dal bisnonno, è stata trasformata con amore da Al Bano in un paradiso di verde e bellezza, con boschi rigogliosi, vigneti, uliveti, una piscina, una spa, un hotel, un ristorante e diverse residenze per la famiglia. C’è anche un complesso turistico per chi vuole conoscere le meraviglie delle Tenute Carrisi.

La casa di Al Bano è uno spettacolo da vedere! È una dimora maestosa che irradia bellezza e grandezza. Ogni centimetro della casa è una testimonianza del gusto impeccabile di Al Bano e della sua passione per le cose belle della vita!

Albano Antonio Carrisi, meglio conosciuto come Al Bano, chiama con orgoglio le Tenute Carrisi in Puglia, Italia, la sua casa. Per secoli, la sua famiglia ha prodotto vini e prodotti agricoli squisiti e lui continua a portare avanti l’eredità. Immersa nella campagna pugliese, la residenza Carrisi è uno spettacolo da vedere, con soffitti alti, interni spaziosi e arredi in stile classico. Al Bano è appassionato della storia della sua famiglia ed è determinato a mantenere vive le sue tradizioni.

La tenuta di Al Bano è un vero paradiso: vanta una splendida piscina e aree esterne lussureggianti che vi lasceranno senza fiato! È il luogo perfetto per rilassarsi e distendersi nella serena bellezza della natura.

Questa magnifica tenuta è una distesa di macchia mediterranea ed è l’amata casa della famiglia del celebre cantautore. Qui lui e la sua prima moglie Romina Power hanno cresciuto quattro splendidi figli e altri due si sono aggiunti alla famiglia con la seconda moglie Loredana Lecciso.

Le figlie di Al Bano sono assolutamente innamorate della proprietà del padre, con la sua lussuosa piscina e spa, e della splendida villa Carrisi – un tesoro storico, che vanta terrazze e balconi panoramici, circondati dalla campagna pugliese mozzafiato.